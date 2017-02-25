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BBC Türkçe

Bastonu silah sanılan görme engelli şok tabancasıyla vuruldu

İngiltere'nin Manchester kentinde, görme engelli bir kişi, bastonunu silah sanan polis memurları tarafından şok tabancasıyla vuruldu. Manchester polisi, yanlışlık nedeniyle özür diledi.

25 Şubat 2017 15:25

İngiltere'nin Manchester kentinde, görme engelli bir kişi, bastonunu silah sanan polis memurları tarafından şok tabancasıyla vuruldu. Manchester polisi, yanlışlık nedeniyle özür diledi.

Polisin açıklamasına göre Perşembe akşamı, ihbar üzerine olay yerine giden polis memurları adı açıklanmayan 43 yaşındaki adamın, karanlıkta parlayan katlanmış haldeki bastonunu silah sandı.

Olaydan yara almadan kurtulan ve kendisini vuran polis memurundan şikayetçi olmayan adam, "Hareketlerim, haklı olarak etraftakileri kaygılandırmış olabilir" dedi.

Garry Shewan adlı polis yetkilisi, polis memurunun "kamuya yönelik bir tehdidi bertaraf etmek için, risk değerlendirmesi yaparak olay anındaki koşullarda uygun gibi görünen bir karar aldığını" ancak sonradan bu kişiden özür dilediğini söyledi.

2012'de Chorley kentinde yine görme engelli 61 yaşındaki bir kişi, bastonu samuray kılıcı sanılarak vurulmuştu.

Aynı gün, bu olaydan sonra samuray kılıcı taşıyan bir kişi gözaltına alınmıştı.

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