Orta Vadeli Program'ın IMF kaynakları hesaba katılmadan hazırlandığını belirten Başbakan Erdoğan "Ayaklarımız üzerinde durma gayretindeyiz, bastonla yürüme niyetinde değil" dedi

Ekim ayında Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına evsahipliği yapacak İstanbul Kongre Merkezi'nin açılışını yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Program'ın IMF'siz senaryoya göre hazırlandığını kaydetti. Açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan "Biz büyüme hedeflerimizi, IMF'den gelecek paraya göre hesaplamadık. Mevcut durumumuza göre bunlar hesaplanmıştır. Tüm orta vadeli program çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz" dedi.

Görüşmeler sürüyor

Türkiye'nin IMF'den gelecek yardıma göre hareket etmeyeceğini belirten Başbakan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi gücümüzle, kendi imkanımıza göre neredeyiz, nereye bakacağız? Programı buna göre yapacağız dedik ve buna göre yaptık. Ayaklarımız üzerinde durma gayretleri içerisindeyiz. Bastonla yürüme niyetinde değiliz. Ekonomimizi sağlam ayaklar üzerinde yürütelim istiyoruz ve hazırlıklarımızı da buna göre yapıyoruz." IMF ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Erdoğan, tüm bu trafiğin ve yarışın içerisinde İstanbul Kongre Merkezi'nin 13 ay gibi bir zamanda bitirildiğini kaydetti.

330 milyon TL'lik yatırım

İstanbul Kongre Merkezi'nin 13 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığına dikkat çeken Erdoğan toplam yatırım 330 milyon TL olduğunu belirtti.