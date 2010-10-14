T24 LogoT24 Logo
Gündem

BASTON VE SANDALYE İLE DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER İZMİR (A.A)

14 Ekim 2010 23:31

-BASTON VE SANDALYE İLE DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER İZMİR (A.A) - 14.10.2010 - İzmir'in Konak ilçesi Boğaziçi semtinde, evlerinde akşam saatlerinde cesetleri bulunan yaşlı çiftin, baston ve sandalye ile dövülerek öldürüldükleri belirlendi. Alınan bilgiye göre, olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Kaçmaz (79) ile karısı İsmet Kaçmaz'da (68) çok sayıda morluk olduğunu tespit etti. İnceleme yapan ekipler, yaşlı çiftin evde bulunan bastonları ve sandalye ile vücutlarının çeşitli yerlerine vurularak dövüldüklerini belirledi. Çiftin darp sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duran ekipler, boğulma olup olmadığının adli tıp incelemesinde ortaya çıkacağını bildirdi. Kimlik Tespit ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de evde katil ya da katillerle ilgili ipuçlarını tespit için çalışma başlattı. İşçi emeklisi oldukları öğrenilen yaşlı çiftin evlerinin de dağıtıldığı, katil ya da katillerin evde bir şeyler aradığı belirtildi. Polis, evden bir şey alınıp alınmadığını tespit etmeye çalışırken, durumdan haber alarak eve gelen çiftin çocukları gözyaşı döktü. Çiftin çocukları, gelin ve damatları ile komşuları, bilgilerine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi. Boğaziçi 1186/8 Sokak'ta oturan Kazım Kaçmaz ve karısı İsmet Kaçmaz, kendilerinden 2 gündür haber alamayan çocuklarının eve gelmesi üzerine öldürülmüş halde bulunmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24