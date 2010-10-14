-BASTON VE SANDALYE İLE DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER İZMİR (A.A) - 14.10.2010 - İzmir'in Konak ilçesi Boğaziçi semtinde, evlerinde akşam saatlerinde cesetleri bulunan yaşlı çiftin, baston ve sandalye ile dövülerek öldürüldükleri belirlendi. Alınan bilgiye göre, olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Kaçmaz (79) ile karısı İsmet Kaçmaz'da (68) çok sayıda morluk olduğunu tespit etti. İnceleme yapan ekipler, yaşlı çiftin evde bulunan bastonları ve sandalye ile vücutlarının çeşitli yerlerine vurularak dövüldüklerini belirledi. Çiftin darp sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duran ekipler, boğulma olup olmadığının adli tıp incelemesinde ortaya çıkacağını bildirdi. Kimlik Tespit ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de evde katil ya da katillerle ilgili ipuçlarını tespit için çalışma başlattı. İşçi emeklisi oldukları öğrenilen yaşlı çiftin evlerinin de dağıtıldığı, katil ya da katillerin evde bir şeyler aradığı belirtildi. Polis, evden bir şey alınıp alınmadığını tespit etmeye çalışırken, durumdan haber alarak eve gelen çiftin çocukları gözyaşı döktü. Çiftin çocukları, gelin ve damatları ile komşuları, bilgilerine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi. Boğaziçi 1186/8 Sokak'ta oturan Kazım Kaçmaz ve karısı İsmet Kaçmaz, kendilerinden 2 gündür haber alamayan çocuklarının eve gelmesi üzerine öldürülmüş halde bulunmuştu.