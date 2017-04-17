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Spor

Bastia - Lyon maçı yarıda kaldı

Olaylı başlayan Bastia - Lyon maçının ikinci yarısı oynanamadı

17 Nisan 2017 04:39

Fransa Ligi'nde oynanan Bastia - Lyon maçı, ev sahibi ekip taraftarlarının çıkardığı olaylar sonrasında ileri bir tarihe ertelendi.

DHA’da yer alan habere göre, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Lyon’da futbolcular Bastia karşılaşmasında taraftarların saldırısına uğradı. Mücadele öncesinde Bastia taraftarlarının Stade Armand Cesari-Furiani tribünlerinden sahaya inmesi sonucu saldırısına uğrayan Lyonlu futbolcular, çıkış koridoruna kaçtı. Olaylar sonrası gecikmeli başlayan maçta ilk yarı 0-0 sonuçlanırken Bastia taraftarlarınca devre arasında yeniden bir saldırı gerçekleşti. Hakem Amaury Delerue yaşanan olaylar sonrasında karşılaşmayı tatil etti. 

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