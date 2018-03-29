Başsavcıyı korna çalarak protesto eden 32 avukat, 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak

Uşak Barosu Başkanı Gürcan Sağcan ile 31 avukat, adliyede kendilerine yeterli oranda park yeri tahsis edilmemesini, basın açıklaması yaptıktan sonra başsavcıya korna çalarak protesto ettikleri gerekçesiyle 10 yıl hapis istemiyle yargılanacakları davanın ilk duruşması bugün (29 Mart Perşembe) görülecek.

Sözcü gazetesinin haberine göre, 10 yıl hapis isteminin yanı sıra meslekten çıkarılmaları da istenen avukatları TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Başkan yardımcısı Ünsal Toker, Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran, İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Kastamonu Baro Başkanı Mehmet Çiftçi, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda avukat savunacak.

Tutukluların hürriyetini kısıtlamışlar

350 üyesi ve 40 stajyeri bulunan Uşak Barosu üyelerine, adliyede 15 araçlık yer tahsis edilmesini protesto etmek için 100'ü aşkın avukat basın açıklaması yapmak amacıyla otoparka gelmiş, 32 avukat da araçlarını otoparka koymuştu.

Başsavcı, kendisini protesto eden avukatlara, 10 yıl hapis istemiyle dava açtı ve avukatlar hakkında meslekten çıkarılmaları talebinde de bulundu. Başsavcı, kendisini protesto eden avukatların, otoparkta basın açıklaması yaparak ve araç kornalarına basarak yaptıkları eylem nedeniyle cezaevi aracının ulaşımını engelledikleri ve cezaevi aracında bulunan tutukluların hürriyetlerini kısıtladıklarını öne sürdü.

Yargılanmaya başlanacak avukatların savunmasını, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra, TBB Başkan Yardımcısı Ünsal Toker, TBB Saymanı Sabri Erdal Güngör, Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Şakin Uzun, Eyüp Sabri Çepik, Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, İstanbul'un eski baro başkanlarından Turgut Kazan, İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, Adana Baro Başkanı Veli Küçük ve birçok ilin baro başkanlarının yanı sıra, 93 kişilik Uşak Barosu avukatları üstlendi.