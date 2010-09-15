-BAŞSAVCI YALÇINKAYA'YA SUÇ DUYURUSU ELAZIĞ (A.A) - 15.09.2010 - Elazığ Barosu avukatlarından Şuay Alpay, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya hakkında, ''görevi kötüye kullanma'' iddiasıyal suç duyurusunda bulundu. Alpay basın toplantısında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere nöbetçi Elazığ Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu dilekçesi verdiğini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yalçınkaya'nın 13 Eylül'de basın mensuplarına Anayasa değişiklik paketi için yapılan referandumla ilgili açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. Söz konusu açıklamada Yalçınkaya'nın ''Yargıçlar olarak hukuk devletini ve yargıçların bağımsızlığını Anayasa değişse dahi, yazalar değişse dahi korumak azmindeyiz. Çünkü yargı organı halkın temsilcisidir. Halkımız müsterih olsun. Biz hukuk devletini gerçekleştireceğiz. Bunu engellemek mümkün değildir'' dediğini söyleyen Alpay, bu açıklamanın referanduma sunulan ve halkın yüzde 58'inin 'evet' dediği halk oylamasından sonra yapıldığını kaydetti. Yapılan açıklamanın sadece referanduma ait bir görüş olmadığını kaydeden Alpay, ''Bu halkın oylamasına sunulmuş ve halkın yüzde 58'inin çoğunluğu ile kabul edilmiş Anayasa'yı tanımamak, hükümsüz kılmak, yok saymaktır. Bu halkın oyu ile kabul edilmiş Anayasa'ya açık bir başkaldırıştır'' dedi. Yalçınkaya'nın yaptığı açıklamanın basit bir değerlendirme ve oylama sonucu ile ilgili bir yorum değil, açık bir siyasi duruş ve muhalefet olduğunu öne süren Alpay, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Abdurrahman Yalçınkaya'nın 'Anayasa değişse, yasalar değişse dahi korumak azmindeyiz' diyerek korumaya azmettiği şey değişiklik yapılan 12 Eylül 1980 askeri darbesi ürünü olan halkın içinde olmadığı askeri ve sivil vesayet yapımı 1982 Anayasası'dır. Buna karşılık 'Anayasa değişse dahi, yasalar değişse dahi' diyerek karşı çıktığı, direnmeye karar verdiği, yok saydığı halkın oyu ile kabul edilmiş, halkın yaptığı 2010 Anayasa değişikliğidir.'' Şuay Alpay, söz konusu gerekçelerden dolayı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya hakkında gerekli incelemenin yapılarak, görevi kötüye kullanma suçundan yargılanmasını talep ettiğini sözlerine ekledi.