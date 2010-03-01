Başsavcıvekillerinin de onayı olsun

T24 - İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Merkez Komutanlığı’na 27 Şubat’ta “Gizli ve ivedi” ibareli bir yazı gönderen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, “Balyoz soruşturmasını yürüten savcıların talimatlarında başsavcıvekillerinin imzası yoksa, iade edin” uyarısında bulundu. Başsavcıvekili Çolakkadı da savcılara, “Önemli yakalama ve arama emri öncesi bize bilgi verin” talimatı vermişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Merkez Komutanlığı’na 27 Şubat’ta gönderdiği yazıda, ‘Balyoz soruşturmasını yürüten savcıların talimatlarında, başsavcıvekillerinin imzası yoksa, iade edin’ uyarısında bulundu.





‘Dinleme kayıtlarını sadece savcıya verin’



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Engin, “Gizli ve İvedi” ibareli yazısında, görevli cumhuriyet başsavcıvekillerinden “uygun görüş” şerhi alındıktan sonra, talimatlar doğrultusunda işlem yapılmasını istedi. Aynı talimatta ayrıca, yapılan işlemlerin tüm safhaları hususunda, yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcıvekilleri ile soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına bilgi verilmesi istendi. Yazıda ayrıca kolluk tarafından yapılan işlemlerde başsavcıvekili Turan Çolakkadı’nın 22 Ocak 2010 tarihli yazısındaki hususlara uygun hareket edilmesi istendi.



Bu arada Başsavcıvekili Turan Çolakkadı da, Balyoz soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcıları Bilal Bayraktar, Ali Haydar ve Mehmet Berk’e gönderdiği 22 Ocak 2010 tarihli yazıda, gizlilikle ilgili şu talimatları vermişti:



Soruşturma savcısı, bu konuda mahkemeden aldığı kararı ve ekindeki evrakı, işlemi gerçekleştirmek üzere görevlendirdiği memurlara tutanakla teslim edecektir.



Telefon dinleme işlemini yapan görevliler, dinleme kayıtlarını, soruşturma savcısının talimatı çerçevesinde ve onun istediği zamanlarda soruşturma savcısına teslim edecekler, kayıtlar başka hiç kimseye teslim edilmeyecektir.



Soruşturma savcısı tarafından dinleme kayıtlarının tutanaklara geçirilmesi için görevlendirilen kişiler, bu işlemi gizlilik içinde yürütecekler ve talepleri soruşturma savcısına tutanakla teslim edecekler, başka hiç kimseye vermeyeceklerdir.



Teknik takip bilgileri yasa gereği gizli olup ayrıca ihtiyaç duyulduğunda CMK hükümlerine göre de kısıtlama kararı alınmak suretiyle ilgililere verilmeyecek, personele de gösterilmeyecek, soruşturma savcısı tarafından kilitli dolaplarda muhafaza edilecektir.



Soruşturma savcısı tarafından görevlendirilenler, işlemleri gizlilik içerisinde yürütecek, dinleme kayıtlarını ya da tapelerini görmek, suret almak, bu konuda bilgi almak isteyenler olursa, talepleri yerine getirilmeyecek. Bilgilerin ilgisiz kişilere veya basına verilmesi halinde, soruşturma savcısınca görevlendirilen kişiler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.



Bilgi güvenliği bakımından, kayıtların metin haline getirilmesi işlemleri, dinlemeyi yapan birim dışında, başka bir kolluk birimine yaptırılabilecektir.







