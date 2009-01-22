Başsavcıvekili: ‘Yeni gözaltılar olabilir’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı, Ergenekon soruşturması kapsamında yeni gözaltılar olabileceğini söyledi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı, "Ergenekon" soruşturması kapsamında değişik illerde 30'un üzerinde yerde arama yapıldığını, bulunan belge ve delillere göre yeni gözaltılar olabileceğini bildirdi.



Başsavcıvekili Çolakkadı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ergenekon" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcılarının müşterek imzaladıkları yazıyla, soruşturmanın önceki evrelerinde elde edilen bilgi ve delillere göre yeni suç delilleri ve suç eşyası bulunabileceği şüphesi olan yerlerle ilgili İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden arama ve el koyma kararı talep ettiğini kaydetti.



Bu yönde alınan mahkeme kararının bu sabahtan itibaren uygulamaya konulduğunu ifade eden Çolakkadı, şöyle devam etti:



"Arama ve el koyma işlemleri, mahkeme kararına göre gerçekleştirilmektedir. Soruşturmanın bu evresinde kolluk tarafından yakalanan kişiler derhal ilgili Cumhuriyet savcılarına bildirilecek ve Cumhuriyet savcıları bu kişilerin gözaltına alınmasına karar verdiği takdirde yetkili mahkemeye itiraz hakları bulunmaktadır. Bütün soruşturma işlemleri, yasalar çerçevesinde ve mahkemelerden alınan kararlara göre, ilgili Cumhuriyet savcısının koordinesinde görevli 4 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülmektedir.



Açılan kamu davasında iddia makamını temsil eden 2 Cumhuriyet savcısından başka soruşturma evresinde dikkatsizlikle bile hatalı bir işleme meydan vermemek için 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş ve ihtiyaç olduğunda yeni görevlendirmeler de yapılacaktır."



Çolakkadı, soruşturma evresiyle ilgili mahkeme kararlarına itiraz edilebileceğini, bunların da ağır ceza mahkemesi heyeti tarafından incelenerek, karara bağlanacağını söyledi.



Başsavcıvekili Çolakkadı, "Son operasyonda kaç kişi gözaltına alındı?" sorusu üzerine, "Değişik illerde 30'un üzerinde yerde arama yapılıyor. Bulunan belge ve delillere göre yeni gözaltılar olabilecektir. O nedenle şu anda sayı veremem" dedi.



Çolakkadı, "Ergenekon" soruşturmasına ilişkin ek iddianamenin ne zaman tamamlanacağı sorusunu da "Çalışılıyor. Son safhalarında, bitmesi yakın. Çok yakın zamanda biteceğini tahmin ediyoruz. Bir ayı geçmez tahminime göre" diye yanıtladı.

