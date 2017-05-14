Başsavcının ölümüne sebep olan kamyonun şoförü ve sahibi tutuklandı

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin bulunduğu otomobile çarparak ölümüne neden olan kamyon şoförü Uğur Tufan ile kamyon sahibi Zeki Akyol çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ne olmuştu?

10 Mayıs’ta Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli, cezaevine giderken, yan yoldan çıkan hafriyat kamyonunun sol yanından çarpıp üstüne devrildiği makam aracında yaşamını yitirdi. Kazada Başsavcı Alper’in koruma polisi ise yaralandı. Kazada kamyon şoförü Uğur T.’nin ehliyetine bir süre önce alkollü araç kullanmaktan 2019 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı. Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkenin ilk askeri darbe iddianamesini hazırlayan ve 'FETÖ' soruşturmalarında etkin bir isim olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı öldüğü kazaya ilişkin olarak "Bir takip veya herhangi bir şey söz konusu değil. İlk değerlendirmemiz şu anlık kaza" açıklaması yaptı.