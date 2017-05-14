T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başsavcının ölümüne sebep olan kamyonun şoförü ve sahibi tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü 10 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti

14 Mayıs 2017 22:53

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin bulunduğu otomobile çarparak ölümüne neden olan kamyon şoförü Uğur Tufan ile kamyon sahibi Zeki Akyol çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ne olmuştu?

10 Mayıs’ta Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli, cezaevine giderken, yan yoldan çıkan hafriyat kamyonunun sol yanından çarpıp üstüne devrildiği makam aracında yaşamını yitirdi. Kazada Başsavcı Alper’in koruma polisi ise yaralandı. Kazada kamyon şoförü Uğur T.’nin ehliyetine bir süre önce alkollü araç kullanmaktan 2019 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı. Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkenin ilk askeri darbe iddianamesini hazırlayan ve 'FETÖ' soruşturmalarında etkin bir isim olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı öldüğü kazaya ilişkin olarak "Bir takip veya herhangi bir şey söz konusu değil. İlk değerlendirmemiz şu anlık kaza" açıklaması yaptı.

 

ETİKETLER

mustafa alperdenizli cumhuriyet başsavcısışoförtutuklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24