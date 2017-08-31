Başsavcının katili PKK'lı, Afrin'e giderken yakalandı

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ\'nin Ovacık İlçesi Başsavcı Murat Uzun\'u şehit edip, CHP eski Milletvekili Hüseyin Aygün\'ü kaçıran PKK\'lı terörist \'Azat Çüngüş\' kod adlı Gürbüz Topçu\'nun yaralı ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu.

Tunceli\'de güvenlik birimleri, Başsavcı Murat Uzun\'un katili olan Gürbüz Topçu\'nun da aralarında bulunduğu PKK ve MLKP\'li teröristlerin, PKK\'nın Suriye\'deki kolu YPG saflarında savaşmak üzere Afrin\'e gidecekleri istihbaratı üzerine takip başlattı. Gürbüz Topçu ile yanındaki 4 kişinin bindiği aracı havadan ve karadan takibe alan güvenlik güçleri, sınır kesiminde operasyon için hazırlık yaptı. Ancak, teröristlerin Kahramanmaraş\'ın Nurhak İlçesi\'nde kırsal bölgeye yönelmeleri üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Çıkan çatışmada, 5 teröristten 2\'si ölü ele geçti. Başsavcı Murat Uzun\'un katili Gürbüz Topçu yaralı olmak üzere 3 terörist de yakalandı.

SANİYE SANİYE İZLENDİLER

Suriye\'ye kaçacak olanların, PKK\'nın sözde Dersim eyaleti batı karargah sorumlusu olan \'Azad Çüngüş\' kod adlı Gürbüz Topçu ile MLKP örgütünün Türkiye silahlı kanat sorumlusu \'Alişer\' kod adlı Hüseyin Akçiçek olduğunun tespitinden sonra, bu kişilerin Tunceli kırsalından ayrılmak için kuryeler vasıtası ile araç temin etmeye çalıştıkları bilgisine ulaştı. Bölgede havadan insansız hava araçları karadan ise teknik takip yapılarak teröristlerin hareketleri saniye saniye izlendi.

400 KİLOMETRE GİTTİLER

28 Ağustos akşamı Ovacık ilçesi yakınlarında Munzur vadisi içinde Ovacık nüfusuna kayıtlı iki işbirlikçinin temin ettiği otomobile binen Topçu ve Akçiçek\'in yanlarına \'Arteş\' kod adlı PKK\'lı Oğuz Aksu ile 2 kuryeyi alarak yola çıktıkları tespit edildi. Bunun üzerine güvenlik birimleri sivil araçlarla karadan takibe başlarken, havadan ise insansız hava araçları ile teröristler takip altına alındı.

Takip edildiklerinin farkında olmayan teröristler, Tunceli\'den Elazığ ve Malatya üzerinden Kahramanmaraş\'a kadar gitti. Güvenlik birimlerinin uyarısı üzerine yaklaşık 400 kilometre süren yolculuk sırasında teröristlerin içinde bulunduğu araç, hiç bir kontrol noktasında durdurulmadan Kahramanmaraş sınırlarına kadar ulaştı.

İKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kahramanmaraş\'ın Nurhak ilçesi Barış Mahallesi Bulutpınarı mevkisine gelen teröristlerin bulundukları araçtan ayrılması ve kırsal alana çıkmaya çalışması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Teslim olmaları yönündeki çağrılara ateşle karşılık verilirken, çatışmada MLKP\'nin Türkiye silahlı kanat sorumlusu \'Alişer\' kod adlı Hüseyin Akçicek ile PKK\'lı \'Arteş\' kod adlı Oğuz Aksu öldürüldü. Çatışmada, \'Azat Çüngüş\' kod adlı PKK\'lı terörist Gürbüz Topçu ise omzuna ve başına yaralandı. Gürüz Topçu yanındaki 2 kurye ile birlikte yakalandı. Teröristlere yardın eden 1 kişi de Tunceli\'nin Ovacık İlçesi\'nde ele geçti.

Güvenlik güçlerinin Tunceli\'den Kahramanmaraş\'a kadar 400 kilometre süren hava ve kara takibinden sonra etkisiz hale getirilen teröristlerin, bir suikast eylemi yaptıktan sonra Suriye\'de PYD\'nin kanton ilan ettiği Afirin\'e geçmeyi planladıkları belirtildi.

8 YILDIR TUNCELİ KIRSALINDA

Tunceli kırsalında yaklaşık 8 yıldır faaliyet gösteren PKK\'lı Gürbüz Topçu\'nun Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun\'un şehit edilmesi, CHP eski Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün\'ün kaçırılması eylemleri başta olmak üzere bir çok eylemin faili olduğu belirtildi. Topçu hakkında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 30 suç dosyasının bulunduğu belirtilirken, Elazığ\'da tedavisinin ardından Tunceli\'ye götürülüp sorgusunun orada yapılacağı kaydedildi.

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