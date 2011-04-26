-BAŞSAVCILIKTAN YGS SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, YGS ile ilgili soruşturma konusunda yapılan yazılı açıklamada, ''Yazılı, görsel basında ve kamuoyunda, sınavın iptaline, soruşturmanın içeriğine dönük çıkan haberler ve yapılan yorumların Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmayla bir ilgisi bulunmamaktadır'' denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş ve soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, Ankara Adliyesinde gazetecilerle bir araya geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Nuri Yiğit'in de hazır bulunduğu toplantıda, gazetecilere soruşturmanın geldiği aşamayla ilgili yazılı açıklama verildi. ''Başsavcılık tarafından yürütülmekte olan 2011 yılı YGS sınavına ilişkin soruşturma ile ilgili olarak yazılı ve görsel basın ile kamuoyunda son günlerde yer alan yorum ve açıklamalar dikkate alınarak belirtilen hususların açıklanmasında fayda görüldüğü'' bildirilen açıklamada, Başsavcılığın, 2011 yılı YGS sınavına ilişkin başlattığı soruşturmada ayrıntılı, geniş kapsamlı bir inceleme ile soruşturmanın en kısa sürede bitirilmesini amaçladığı vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Soruşturmanın ilk aşamasında olayın öğrenilmesinden itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından verilen talimat doğrultusunda 81 ilde sınava giren adaylara ilişkin soru kitapçıklarından sondaj usulü ile seçilen yeterli sayıda soru kitapçıklarının resen seçilen uzman bilirkişi heyeti marifeti ile incelemeleri tamamlanmıştır. Soruşturma kapsamında, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin TAB bölümünde ve soru kitapçıklarının basıldığı matbaada inceleme yapılmış; adaya özgü soru kitapçığı ve cevap anahtarları ile ilgili kullanılan programda ve kaynak kodlarında bilirkişiler aracılığı ile kapalı dönem tabir edilen (tüm dünyadan izole) dışarıya çıkmanın yasak olduğu ve sınav sonuna kadar görevlilerin dışarı ile irtibatının bulunmadığı dönemde matbaa içerisinde kalınarak incelemeler sürdürülmüş, matbaada yapılan incelemenin son aşamasına Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından nezaret edilmiştir. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinde 2011 yılı YGS sınavına giren 1 milyon 700 bin adaya ait tüm cevap anahtarlarının bulunduğu veri tabanı aday bazlı olarak tek tek incelemeye başlanmış, bu incelemenin son aşamasına gelinmiştir. Ayrıca, sınav sonuçlarına göre tam puan yapanların listesi tespit edilerek, bu adaylara ait veri tabanları ile birlikte bu adayların soru kitapçıkları da tek tek incelenmeye başlanmış olup, incelemenin son aşamasına gelinmiştir. Soruşturma kapsamında bir kısım görevlilerin ifadelerine ve bilgilerine başvurulmuş olup gerek duyulduğunda diğer görevlilerin de ifadelerine başvurulabilecektir. Yazılı, görsel basında ve kamuoyunda; sınavın iptaline, soruşturmanın içeriğine dönük çıkan haberler ve yapılan yorumların Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma kapsamında yapılan incelemeler tamamlandığında sürecin hassasiyeti de dikkate alınarak en kısa zamanda detaylı ve kapsamlı olarak soruşturmanın sonucu kamuoyuna açıklanacaktır.''