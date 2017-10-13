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 BAŞSAVCILIKTAN KONSOLOSLUK ÇALIŞANI HAKKINDA AÇIKLAMA...(1) 

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un avukatı ve ailesi ile görüş

13 Ekim 2017 13:46

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz\'un avukatı ve ailesi ile görüştürülmediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. 
Savcılıktan yapılan açıklamada, \"Tüm terör suçlarında olduğu gibi şüpheli Metin Touz\'un da cezaevinde bulunduğu süre içerisinde 667 sayılı KHK\'nın 6. maddesi uyarınca aile efradı ve avukatları haricinde diğer kişilerle görüşme hakkı kısıtlanmış, ancak haftada bir olan avukatı ve ailesiyle görüşme hakkı tanınımıştır. Gerek aile fertleri, gerekse avukatları tarafından herhangi bir görüşme isteğinin gerçekleşmemesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 11 Ekim tarihinde eşi Ayşe Öznur Topuz, avukatı Selman Alibaş Silivri Cezaevi idaresi tarafından aranarak gerekli bilgilendirme yapılmış olup avukat Selman Alibaş tarafından şüphelinin ziyaretinin 13 Ekim, cuma günü yapılacağı cevabı alınmıştır\" denildi. 
 

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