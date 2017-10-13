Başsavcılıktan konsolosluk çalışanı hakkında açıklama

Özden ATİK / İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz\'un avukatı ve ailesi ile görüştürülmediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, \"30 Eylül, 2 Ekim, 3 Ekim tarihlerinde avukatları Selman Alibaş ve Halit Akalp ile görüşme imkanı sağlandı\" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yapılan açıklamada, 17/25 Aralık yargısal darbe girişimini gerçekleştiren şüpheliler ve irtibatlarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında şüpheli Metin Topuz hakkında delillerin toplanması ve yakalanabilmesi amacıyla 25 Eylül\'de yakalama, gözaltına alma, arama ve el koyma kararı verildiği, şüphelinin aynı gün gece saatlerinde Kadıköy\'deki evinde yakalandığı belirtildi. Açıklamada, evinde yapılan aramada şüpheliye ait 3 cep telefonu, 1 adet sim kart, 3 flashbellek, 1 harici disk, 1 fotoğraf makinesi, 1 CD, 1 DVD, 1 tablet bilgisayara el konulduğu ve incelemelerin halen sürdüğü ifade edildi.

\"GÖRÜŞME HAKKI 5 GÜN SÜREYLE KISITLANMIŞTIR\"

Şüpheli Metin Topuz hakkında 25 Eylül\'de verilen 7 günlük gözaltı süresi aynı gün eşine tebliğ edildiği ifade edilen açıklamada, \"668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname\'nin 3/1-m maddesi gereği FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü\'ne üye olmak suçundan dolayı verilen gözaltı kararı uyarınca şüphelinin avukatlarıyla görüşme hakkı 5 gün süreyle kısıtlanmıştır. 7 günlük gözaltı süresinin dolması ve soruşturma işlemlerinin devam etmesi nedeniyle şüpheli hakkında 2 Ekim\'de 3 gün ek gözaltı süresi daha verilmiş olup bu karar da avukatı Selman Alibaş\'a aynı gün tebliğ edilmiştir\" denildi.

4 EKİM\'DE TUTUKLANDI

Açıklamada, gözaltı sürecinde şüpheli Metin Topuz\'un 30 Eylül, 2 Ekim, 3 Ekim tarihlerinde avukatları Selman Alibaş ve Halit Akalp ile görüşme imkanı sağlandığı da vurgulandı. 3 Ekim\'de şüphelinin avukatları eşliğinde başlayan ifade işleminin aynı gün saat 23.50\'de bittiği, 4 Ekim\'de ise emniyetten savcılığa sevk edilen şüpheli Metin Topuz\'un, \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Devletin gizli kalması gereken bir kısım siyasi veya askeri bilgilerini temin etmek, FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü\'ne üye olmak\" suçlarından tutuklanması talebiyle sevk edildiği, Nöbetçi İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği\'nce avukatlarının katılmıyla yapılan sorgusu sonrasında tutuklandığı anlatıldı. Şüpheli Metin Topuz\'un tutuklanmasıyla birlikte önce Metris Kapalı İnfaz Kurumu\'na, sonra Silivri Kapalı İnfaz Kurumuna sevk edildiği belirtildi.

GÖRÜŞME BUGÜN YAPILACAK

Açıklamada, \"Tüm terör suçlarında olduğu gibi şüpheli Metin Topuz\'un da cezaevinde bulunduğu süre içerisinde 667 sayılı KHK\'nın 6. maddesi uyarınca aile efradı ve avukatları haricinde diğer kişilerle görüşme hakkı kısıtlanmış, ancak haftada bir olan avukatı ve ailesiyle görüşme hakkı tanınmıştır. Gerek aile fertleri, gerekse avukatları tarafından herhangi bir görüşme isteğinin gerçekleşmemesi üzerine cumhuriyet başsavclığımızın talimatı ile 11 Ekim tarihinde eşi, avukatı Selman Alibaş, Silivri Cezaevi idaresi tarafından aranarak gerekli bilgilendirme yapılmış olup avukat Selman Alibaş tarafından şüphelinin ziyaretinin 13 Ekim, cuma günü (bugün) yapılacağı cevabı alınmıştır\" denildi.



