Başsavcılıktan icra memurları aracılığıyla alınan çocuk için açıklama

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar\'da önceki gün annesine verilmek üzere icra memurları tarafından Yağmur Çorlu\'nun (10) alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: Bazı basın yayın organlarında yer alan Bakırköy 9. İcra Müdürlüğünce küçük bir kızın annesine teslimine ilişkin haberler üzerine basın açıklaması yapma gereği hasıl olmuştur.

Bakırköy 7. Aile Mahkemesi\'nin kararı ile velayeti annesine verilen habere konu çocuğun

belirli günlerde babası ile şahsi ilişki kurmasına karar verildiği, belirli günlerde babasına teslim

edilen küçüğün annesine geri teslim edilmemesi üzerine annesinin müracaatı ile Bakırköy 9. İcra

Müdürlüğü\'nce ilgili mahkeme kararı doğrultusunda yeniden mahkemesinden görüş sorulmak üzere kararın infaz edilebilir olduğunun bildirilmesi üzerine çocuk annesine teslim edilmiştir. Yapılan işlemlerle ilgili görevliler tarafından tutanağa bağlanmış olup, konu hakkında adli ve idari

soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"