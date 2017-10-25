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Başsavcılıktan hastane önündeki çatışmayla ilgili açıklama...

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi önünde 5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı olaya karışan taraflara ilişkin yazılı açıklama yaptı

25 Ekim 2017 02:22

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi önünde 5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı olaya karışan taraflara ilişkin yazılı açıklama yaptı. 
Açıklamada, tarafların bir gün önce trafikte yol verme nedeniyle tartıştıkları, bugün ise hastanenin önünde tesadüfen karşılaştırları, olayın bunun neticesinde meydana geldiği belirtildi. 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:
“23.10.2017 günü trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışma sonucunda olaya karışan taraflar, 24.10.2017 günü saat 17.30 sıralarında  Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi üzerinde bulunan Siyami Ersek Kalp ve Damar Hastanesi önünde tekrar karşılaşmış ve aralarında çıkan sözlü tartışma sonrasında yanlarında bulunan pompalı tüfek ile birbirlerine ateş etmişlerdir. Olaya karışan şüphelilerden 3 kişi ayaklarından yaralanmış olup tedavileri değişik hastanelerde devam etmektedir.  Olay sırasında yoldan geçerken yaralanan 2 kişi ise ayakta yapılan tedavileri sonrası taburcu olmuşlardır. Ayrıca hastane önünde bulunan ambulans aracında ve hastane penceresinde zarar meydana gelmiştir. Emniyet birimlerince olay yerinde ele geçen deliller muhafaza altına alınmış olup olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen firari şüphelilerin aranmasına ve diğer delillerin temini noktasında araştırmalara devam edilmektedir.
 

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