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Başsavcılık'tan hâkim ve savcı sınavına soruşturma

Soruşturma çerçevesinde şu ana kadar ifadesine başvurulan şüpheli bulunmadığı belirtildi

05 Eylül 2012 18:33

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs 2012'de yapılan ve tekrarlanmasına karar verilen "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yarışma Sınavı" ile ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, ÖSYM'den bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesini istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iptal edilen Hakimlik ve Savcılık sınavıyla ilgili soruşturma başlattı. ÖSYM'nin, sınav sonuçlarına yönelik incelemesinde, başarılı adayların çoğunun sınav sonucu şüpheli bulunmuştu. 
 
İncelemede, sınavda üstün başarı gösteren hakim savcı adayları arasında akrabalar, çiftler, beklenmedik başarı gösterenler ve matematik sorularının tamamını hiç işlem yapmadan doğru yanıtlayanlar olduğu ortaya çıktı. ÖSYM, bu sonuçları dikkate alarak 6 Mayıs'taki Hakimlik-Savcılık Sınavını geçersiz saydığını açıkladı. 
 
"Sınavda usulsüzlükler yapıldığına ve sınav sorularının servis edildiğine yönelik" iddialarını içeren suç duyurusu dilekçesinin, 3  Temmuz 2012'de savcılığa verilmesiyle başlatılan soruşturmada, savcılık sınavın tekrarlanması kararının ardından delilleri talep etmeye başladı.
 
Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ömer Faruk Tezel, ÖSYM'den sınavla ilgili bütün bilgi ve belgeleri göndermesini istedi.
 
CHP Milletvekili Kart, 3 Temmuz 2012'de verdiği suç duyurusu dilekçesinde, bazı adaylara, "sınav öncesinde soruların servis edildiğini" bildirmiş ve Adalet Bakanlığı ile ÖSYM yetkili ve sorumlularını "şüpheli" olarak göstermişti.
 
ÖSYM de dün açıklama yaparak, iddialar üzerine başlatılan incelemeler sonucunda, "sınavın bir eşdeğer sınavla tekrarlanmasına karar verildiğini" bildirmişti.
 
Ancak CHP'li Atilla Kart, savcılığa "geç kaldınız" diye tepki gösterdi. Kart, iki ay önce suç duyurusunda bulunduğunu ancak savcının dosyanın kapağını bile açmadığını söyledi. Basın toplantısı düzenleyen Atilla Kart, bugün ilgili Cumhuriyet Başsavcısını telefonla aradığını anlattı. Kart, savcının kendisine, adli tatil nedeniyle dosyayla ilgili çalışma yapılmadığını söylediğini aktardı. Kart, "Maalesef savcılar hükümetin ajanı, memuru konumundalar. İki aydır ÖSYM, Adalet Bakanlığı delilleri karartıyor. Savcı adli tatil bekliyor" diye konuştu.
 
Kart, önceki kamu sınavlarında da usulsüzlük olduğunu hatırlatarak, "Kamu gücünü kullanan çıkar örgütleri var. Bir örgüt bağlantısı var. Bunun üzerine gidilmeli" dedi.
 
CHP'li Sezgin Tanrıkulu da ÖSYM Başkanı'nı istifaya cağırdı. 
 

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