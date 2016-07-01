Başsavcılıktan ‘fuatavni’ açıklaması: O iddia için delil bulunamadı

Sakarya Cumhuriyet BaşsavcıIığı, Twitter’da 'Fuat Avni' hesabının Sakarya’nın Pamukova ilçesinde daha önce Uzan ailesine ait olan çiftlikte terör örgütü IŞİD elemanlarının eğitim gördüğü iddiası üzerine yapılan soruşturmada, bu konuda herhangi bir delil bulunmadığını açıkladı.

Sakarya Cumhuriyet Bassavcılığı’ndan yapılan açıklamada Uzan ailesinin Pamukova Bakacak Mahallesi’nde bulunan eski çiftliğinde IŞİD elemanlarının eğitildiği yönündeki paylaşımı üzerine soruşturma yapıldığı açıklandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde "fuatavni_f" adlı kullanıcı tarafından 30 Haziran tarihinde "Sakarya Akyazı ilçesi ve İnönü Yaylası’nda IŞİD kampları var. Pamukova’da el konulan Cem Uzan’ın çiftliğinde IŞİD’çiler eğitiliyor" şeklinde yapılan paylaşım üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlar doğrultusunda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çok yönlü araştırma ve incelemeler ile dinlenen tanık beyanları neticesinde, ilimiz Akyazı ve Pamukova ilçelerinde DAEŞ (IŞİD) silahlı terör örgütüne veya başka bir terör örgütüne ait herhangi bir kampın olduğuna ya da herhangi bir terör örgütü adına faaliyette bulunulduğuna dair ortada herhangi bir delil bulunmadığının tespiti karşısında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca iddialar hakkında yürütülen soruşturma neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir."