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Başsavcılıktan FETÖ tahliyelerine itiraz

ADANA, (DHA)- ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında imar yolsuzluğu ve plan sahteciliği yaparak örgüte rant sağladıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Muammer Çalışkan ve Mus

16 Eylül 2017 13:38

ADANA, (DHA)- ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında imar yolsuzluğu ve plan sahteciliği yaparak örgüte rant sağladıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Muammer Çalışkan ve Mustafa Vural\'ın mahkeme tarafından tahliye edilmelerine itiraz etti
Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne 15 Mayıs 2015\'te yapılan bir ihbarla, 2012\'de Büyükşehir Belediye Başkan vekili Zihni Aldırmaz ve yönetiminin, imar yolsuzluğu ve plan sahteciliği yaparak Gülen Cemaati\'ne yakınlığı ile bilinen Kanuni Üniversitesi\'ne ait arazinin meclis kararı olmamasına rağmen konut alanına çevrilerek, 150 milyon liraya ulaşan miktarda rant kazandırdığı iddia edildi. İhbar üzerine başlatılan soruşturma sonucu aralarında Fetullah Gülen ve Zihni Aldırmaz\'ın da bulunduğu 5\'i tutuklu 17 sanık hakkında 5-35 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dava açıldı.
2 TAHLİYE
Duruşmalarda sanıklar suçlamaları kabul etmezken, bilirkişiden gelen raporda söz konusu arazi için yapılan imar değişikliğinin yasaya uygun ve belediye meclisi kararıyla yapıldığı belirtildi. Devam eden yargılamalarda tutuklu sanıklardan Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Hasan Uzun, Zihni Aldırmaz, Ferat Yüksel, Mustafa Vural ve eski Adana Ticaret Borsası Muammer Çalışkan tahliye edildi. Ancak Muammer Çalışkan ve Mustafa Vural hakkında, FETÖ\'nün darbe girişimi sonrası yapılan soruşturmalar kapsamında yeni delillere ulaşıldığı gerekçesiyle yeniden tutuklanmalarına karar verildi. Dün yapılan duruşmada ise mahkeme heyeti  Mustafa Vural ile Muammer Çalışkan\'ı ev hapsi ile tahliye etti.
İTİRAZ GELDİ
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına kısa süre içerisinde itiraz etti. Başsavcılık, mahkemeye yaptığı itirazda, 2 sanık hakkında mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti, yüklenen suçun yasada öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alınarak tekrar tutuklama kararı verilmesini, talebin reddedilmesi halinde dosyanın değerlendirilmek üzere bir üst mahkemeye gönderilmesini istedi.

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