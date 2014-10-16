Başsavcılıktan, eski bakan Bayraktar hakkında 55 yeni klasör

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili 4 eski bakan hakkında kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu’na, hakkında soruşturma açılan bakanlardan Erdoğan Bayraktar’la ilgili 55 yeni klasör daha gönderdiği bildirildi. CHP’li Komisyon Üyesi Erdal Aksünger, Bayraktar’la ilgili yeni gelen 55 klasörde nelerin olduğunu ve neden gönderildiği konusunda da henüz bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Ayşe Sayın’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, eski bakanlar Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar, Egemen Bağış ve Zafer Çağlayan hakkında kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu, yaklaşık 5 ay sonra “fiilen” çalışmaya başlayacak. AKP’li Komisyon Başkanı Hakkı Köylü, komisyon üyelerine gönderdiği toplantı duyurusunda gündemi, “komisyon çalışma süresinin 2 ay daha uzatılması” talebinin görüşülmesi ve “ilgili mercilere yazılan yazıların değerlendirilmesi” şeklinde belirledi. Ancak Komisyonun “görev dağılımı” dışında hiç toplanmadan, Komisyon Başkanlığı’nın tek başına “ilgili mercilerle” yazışması ve komisyona danışmadan “uzman” ataması, muhalefetin tepkisine neden oldu. Özellikle CHP’li Komisyon üyeleri bugünkü toplantıda, Köylü’nün tek başına kararlar almasına tepki gösterirken Adalet Bakanlığı’ndan uzman atanmasına da itiraz edecek.

CHP’li Komisyon Üyesi Erdal Aksünger, Komisyon Başkanı Köylü’nün, komisyon üyelerine hiç bilgi vermeden Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu’ndan 3 hâkimi uzman olarak görevlendirdiğini belirtti. Kendisinin komisyon odasında fezlekeler üzerinde çalışma yaparken bu 3 uzmanla karşılaştığını belirten Aksünger, “Hiç tanımadığımız 3 kişiyi komisyon odasında görünce, itiraz ettim. Uzman olduklarını o zaman öğrendim. Ancak komisyon üyeleri çalışırken uzmanların da orada aynı ortamda çalışması doğru değil, onları çıkarttırdım” dedi. Ayrıca, komisyon tarafsız soruşturma yürütmesi gerekirken Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu’ndan görevlendirme yapılmasını doğru bulmadıklarını belirten Aksünger, “Neden Adalet Bakanlığı tercih edildi. Barolar Birliği’nden uzman istenebilirdi. Kaldı ki böyle bir görevlendirme yapılacaksa komisyon üyelerinin bunu bilmesi lazım. Sanki komisyona sadece başkan seçilmiş gibi bir durum var ortada” dedi.

Köylü’nün daha önce fezlekeleri “dizin pusulası olmadığı” gerekçesiyle iade etme kararı konusunda da kendilerine bilgi vermediğini belirten Aksünger, “Başkan tüm kararları kendisi veriyor. Küt diye oylama yaptırıp komisyon çalışmalarını da sona erdirebilirler. Ben artık her şeyi bekliyorum, çünkü AKP bu dosyaları kapatma derdinde” dedi.

Aksünger bilişim başdanışmanı oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Soruşturma Komisyonu Üyesi Erdal Aksünger’i “bilişim” konularında başdanışmanlığa getirdi. Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda uzman olan Erdal Aksünger’in, medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu ile birlikte çalışacağı öğrenildi.