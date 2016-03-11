Başsavcılık'tan Berkin Elvan açıklaması: Failin bulunduğu yönündeki haberler asılsız

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kamuoyunda 'Berkin Elvan' soruşturması olarak bilinen soruşturma ile ilgili olarak son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal paylaşım ağlarında, soruşturmanın tamamlandığı ve olay failinin bulunduğu ancak dava açılmadığı şeklindeki asılsız, gerçekle bağdaşmayan, tamamen kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik haberlerin yapıldığı gözlenmekedir. Algı oluşturma amacı açık olan bu yayınların soruşturmayı yanlış yönlendirme ve adli yargıyı eti altına almaya çalıştığı değerlendirilmektedir" denildi.

Radikal'de yer alan habere göre; Berkin Elvan soruşturmasını 3 savcının yürüttüğü belirtilen açıklamada, "Daha önce olay failinin tespitine yönelik alınmış olan bilirkişi raporu çerçevesinde yürütülmekte olan soruşturma, ilerleyen süreçte görüntü iyileştirilmesi işlemi uygulanarak alınan Jandarma Kriminal raporu ile çok daha farklı bir boyut kazanmış, hatta olay faili dahi değişmiştir. Söz konusu raporlar medya ve sosyal paylaşım ağlarında da yayınlanmış olup, soruşturmanın geldiği aşama itibari ile ortaya çıkan yeni olay failinin kimliğinin tespit çalışmaları titizlik ve ivedilikle sürdürülmektedir. Soruşturma sonuçlandırıldığında kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.





"Kasıtlı yapıldığı anlaşılan açıklamalara itibar edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Açıklama şu ifadelerle tamamlandı: "Buna rağmen bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada masumiyet ilkesi ile bağdaşmayan, kişileri hedef gösteren, kamuoyunu ve soruşturmayı yanlış yönlendirme amacına matuf olduğu değerlendirilen yayınlar yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından devam eden soruşturma ile ilgili yapılacak açıklamalar dışında yazılı ve görsel medya ile sosyal paylaşım ağlarında yapılan kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı taşıyan asılsız, gerçek dışı ve bir kısım kasıtlı yapıldığı anlaşılan açıklamalara itibar edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur."