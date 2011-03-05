-BAŞSAVCILIKTAN "ÖZKAN VE BALBAY" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 05.03.2011 - Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan, ''Ergenekon'' davası sanıkları Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın ayrı hücrelere konularak tecride tabi tutuldukları, nakledildikleri cezaevinin inşaat halinde olduğu ve yeterince ısıtılmadığı şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, cezaevindeki nakil ve yerleştirme işlemlerinin Ceza İnfaz Mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Özkan ve Balbay'a yönelik farklı bir uygulamanın söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Özkan ve Balbay, cezaevi idaresine verdikleri dilekçede birbirleri dışında aynı suçtan yargılananlar da dahil kimseyle birlikte aynı ünitede kalmak istemediklerini bildirmişlerdir. Yerleştirme yapılırken, iddianamede tutuklululara isnat edilen suçlar ve mevzuatta yer verilen diğer hususlar göz önünde bulundurulmuştur. Tüm tutuklulular, havalandırma, ziyaret, telefon, revir ve ailelerine bilgi verime gibi haklardan yararlandırılmaktadır. Ceza İnfaz Kurumu İdaresi tarafından yapılan tüm işlem ve faaliyetlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere aykırı olup olmadığı İnfaz Hakimliği Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca İnfaz Hakimliğinin denetimine açıktır. Bu kapsamda tutuklu Balbay, kendisi hakkında yapılan işlem ve faaliyetlerle ilgili olarak, Silivri İnfaz Hakimliğine avukatları aracılığıyla müracaatta bulunmuştur. Halen ilgili mahkeme tarafından konunun değerlendirmesine devam edilmektedir. Ayrıca cezaevlerinin inşaat halinde olduğu ve yeterince ısıtılmadığı iddiaları da gerçeği yansıtmamakla birlikte, hükümlü ve tutukluların şikayet ve talepleri dikkate alınarak gerekli tedbirler alınmaktadır.''