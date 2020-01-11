Başsavcılık, tahliye edilen hâkim ve savcı çocuğunun 'mağdur ettiği' bir kişinin korunması için kurumlara ayrı ayrı yazı göndermiş

İstanbul Bakırköy'de yanındakini kadını darp ettikten sonra cipini yayaların üzerine sürerek 8 kişinin yaralanmasına yol açan ve tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen Görkem Sertaç Göçmen ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Tahliyenin ardından Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi, Bakırköy Muhabere Bürosu’na yazı yazarak Göçmen'in mağdur ettiği A.A. için İstanbul Valiliği’ne ve ilgili birimlere sanığın tahliye olduğu bilgisinin verilmesini istedi. Gönderilen yazıda, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili kurumlara gönderilen Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nun yazısı mağdurun devletin ilgili tüm kurumları tarafından korunması amacına yöneliktir" denilirken; tahliye işlemi yapılacağından dikkatli olunması istendiği ifade edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ‘ Rutin uygulama’ dedi.

Annesi eski hakim babası savcı olan Göçmen hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Sanık G.S.G. kız arkadaşına fiili şiddet uygulama ve caddede bulunan kişilerin üzerine araç sürme eylemlerinden 3 Ekim 2018'de tutuklanmış, devam eden yargılamada 6 Ocak 2020 tarihli celsede tahliye edilmiştir. Aynı celsede sanık hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Sanığın tahliye kararı üzerine Ceza İnfaz Kurumu idaresi tarafından çeşitli kurumlara gönderilmek üzere yazılan bilgi yazısı hakkında bazı medya organlarında eksik ve yanıltıcı haberlerin paylaşıldığı görülmekle bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Sanığın yargılama konusu eylemleri arasında kız arkadaşına şiddet uygulama da bulunmaktadır.

Şiddet vakasının tekrar yaşanmaması ve toplumsal huzurun sağlanması açısından şiddete uğramış kadınların ikincil mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için alınacak tedbirler çok önemli bir husustur. İnsani ve vicdani sorumluluğun gereği olarak, bu gibi olaylarda şüpheli, sanık ya da hükümlülerin tahliyesi üzerine koruyucu ve önleyici hizmette bulunabilecek ilgili kurumlara haber verilmektedir. Söz konusu tahliye kararı sonrası da, olayın meydana geldiği, mağdurun ikamet ettiği ve okuduğu üniversitenin bulunduğu ilçe emniyet müdürlüklerine ayrı ayrı yazı gönderilmiştir. Ayrıca; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne de bilgi verilmiştir. Dolayısıyla, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili kurumlara gönderilen Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nun yazısı mağdurun devletin ilgili tüm kurumları tarafından korunması amacına yönelik, olağan ve yararlı bir uygulamadır."

Göçmen'in annesi yargılamadan önce hâkimlik görevi yapıyordu. Aynur Göçmen, oğlunu savunabilmek için istifa edip avukatlık yapmaya başladı. Göçmen'in babası da aynı zamanda Cumhuriyet Savcısı.

İddianameden: 31 yıla kadar hapsi isteniyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ve Hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen ve arkadaşı A.A'nın 2 Ekim 2018'de saat 17.30'dan sonra Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araçta tartışmaya başladıkları anlatıldı.

Bu sırada Göçmen'in tokat attığı A.A'nın darbedildiğinin görülmesi ve aracın camını açarak "Bırak beni." diye bağırdığının duyulması üzerine çevredeki vatandaşların arabanın yanına gelerek sanığa tepki gösterdiği belirtilen iddianamede, bunun üzerine Göçmen'in araçtan inerek müşteki Z.M.D'yi eliyle vurmak suretiyle yaraladığı ve aracına tekrar binerek olay mahallinden uzaklaşmaya çalıştığı kaydedildi.

İddianamede, müşteki Z.M.D'nin çevredeki vatandaşlara "Neden yardım etmiyorsunuz?" diye bağırması üzerine aracından inen Göçmen'in müştekiyi yaralamak için olay mahalline yaya olarak geri döndüğü ifade edilerek, bunu gören vatandaşların da Göçmen'i "basit tıbbi müdahale ile giderilmez nitelikte" yaraladıkları ve müşteki Cebrail Şık'ın da sanığı aracına bindirdiği anlatıldı.

Göçmen'in de tek yönlü yolda aracını trafiğin tersi istikametine çevirerek kendisini yaralayan kişilerin ve Cebrail Şık'ın üzerine sürdüğü aktarılan iddianamede, müşteki Şık'ın araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştuğu ancak Göçmen'in aracını Şık'a doğru sürdüğü bildirildi.

İddianamede, Göçmen'in müşteki Şık'ı, müşteki Ahmet Seven'in park halindeki aracıyla kendi kullandığı araç arasında sıkıştırarak yaraladığı, sonrasında kaldırıma sürdüğü aracıyla da diğer müştekileri yaraladığı bilgisi verildi.

Olay yerinden uzaklaşarak müşteki A.A'yı Bakırköy'deki Yeni Mahalle Camisi'nin yanında indiren sanığın, arkadaşı A.K. ve S.Ç. ile geri geldiği ifade edilen iddianamede, sanığın bagajdan aldığı ne olduğu tam tespit edilemeyen pense ya da demir gibi bir cisimle müşteki Z.M.D'nin başına vurarak yaraladığı, bunun neticesinde arbede yaşandığı kaydedildi.

Göçmen'in çevredeki vatandaşlarca darbedildiğini gören iki arkadaşının olay yerine gidip sanığı araca doğru getirdikleri belirtilen iddianamede, olaya müdahale eden polislerin Göçmen'in çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek polis merkezine götürdükleri anlatıldı.

İddianamede, olay yerinde 8 kişiyi yaralayıp 1 kişinin malına zarar verdiği gerekçesiyle Göçmen'in, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla birden fazla kişiye karşı kasten yaralama", "birden fazla kişiye karşı yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Pompalı tüfekle ateş açtı

Savcı Alpay Göçmen’le eski hakim Aynur Göçmen’in oğlu Görkem Sertaç Göçmen’in, 6 Eylül 2017 tarihinde Ataköy’de bulunan hakim ve savcılar lojmanından dışarıya pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla da yargılanıyor.

Hemşireye hakaret

Görkem Sertaç Göçmen’in 30 Ocak 2017’de ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi acil servisine tedavi olmak için gittiği burada hemşire Leyla K.'ya ‘canımı haddinden fazla yakarsan o iğneyi .... sokarım’ dediği ve bu nedenle ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildiği öğrenildi.

Bıçakla saldırı olayına karıştı

Görkem Sertaç Göçmen’in 10 Şubat 2017’de ise bir alışveriş merkezinde kıyafet denemek için soyunma kabinine girdiği, bu sırada Oğuzhan B.'nin perdesini araladığı bu nedenle yaşanan tartışmada Göçmen’in Oğuzhan B.'ye sin-kaflı küfürler ettiği ve o sırada orada bulunan Oğuzhan Beyler’in arkadaşı Atakan H'ye sustalı bıçak ile saldırdığı ancak bıçağın kavgayı ayırmak isteyen Muhammet K.'yi yaraladığı öğrenildi.