-BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Hüseyin Gazi Kaykı/Barış Kılıç - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP Genel Başkan Yardımcıları Recai Yıldırım ile Metin Çobanoğlu'na ait olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili olarak, ''Özel hayatın gizliliğini ihlal'' gerekçesiyle soruşturma başlattı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yıldırım ve Çobanoğlu'nun avukatları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak, söz konusu görüntülerin elde edilmesi ve yayınlanmasıyla ilgili sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Avukatlar ayrıca, görüntülerin yayınlanmasının engellenmesi isteminde de bulundu. Suç duyurusu üzerine harekete geçen Başsavcılık, konuya ilişkin soruşturma başlattı. Bilişim Suçları Bürosu Savcısı Mehmet Odabaşı tarafından yürütülecek soruşturma, ''özel hayatın gizliliğini ihlal'' iddiası kapsamında gerçekleştirilecek. Kesat iddialarının ortaya çıkmasının ardından, MHP Genel Başkan Yardımcıları Recai Yıldırım ile Metin Çobanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine, genel başkan yardımcılığı ve milletvekili adaylığından istifa etmişlerdi.