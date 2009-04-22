Başsavcılık: Özel harekatçının ölümü intihar

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, "kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Oktay'ın ölümü konusunda yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.



Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Yalçın tarafından gerçekleştirilen soruşturmada, "takipsizlik" kararı verildi.



Kararda, "başka birinin kastının ve katılımının bulunmadığı anlaşıldığından ve söz konusu olayın, Oktay'ın kendi eylemi sonucu meydana geldiği gerekçesiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği" kaydedildi.



Aracında ölü bulunmuştu



Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, Dikmen Keklikpınarı Caddesi yakınlarında park halindeki aracında, silahla intihar girişiminde bulunmuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Hastanesinde, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

