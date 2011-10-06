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Başsavcılık: N.Ç. istismarın farkındaydı

Henüz 13 yaşındayken 28 kişinin cinsel istismarına maruz kalan Mardinli N. Ç'ye yargıtaydan kötü haber geldi.

06 Ekim 2011 03:00

T24 - Yargıtay Başsavcılığı, Mardin’de 28 kişinin cinsel istismarına uğrayan 13 yaşındaki kız çocuğu için yerel mahkemenin “küçük kızın her şeyin farkında olduğu ve sanıkların en alt sınırdan cezalandırılması” talebine destek verdi.
 

Henüz 13 yaşındayken 28 kişinin cinsel istismarına maruz kalan Mardinli N. Ç'ye yargıtaydan kötü haber geldi.


Aralarında asker ve devlet memurlarının da olduğu 28 sanıklı dava, 7 yılın ardından karar bağlandı.


Ancak Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararı alırken küçük kızın alıkonulmadığına ve her şeyin farkında olduğuna hükmetti.


Böylece sanıklar en alt sınırdan cezalandırıldı. İyi hal indirimi de uygulanan sanıklar 20 ayla 6 yıl arasında değişen hapis cezası aldı. Küçük kızın avukatları kararı temyize gönderdi.


Fakat dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 14. Ceza Dairesi’ne gönderdiği yazıda yerel mahkemenin kararının onanması yönünde fikir bildirdi.


Şimdi gözler, Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin alacağı karar çevrildi.


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