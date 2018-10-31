Başsavcılık: (Kaşıkçı cinayeti) Cesedi parçalanarak yok edilmiştir (1)

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Cemal Kaşıkçı\'nın cesedi boğularak öldürülmesini müteakip yine önceden planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir\" denildi.

Cemal Kaşıkçı\'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda öldürülmesiyle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şöyle: \"Cesedin akıbetinin Suudi Arabistan\'da birlikte yapılacak sorgulamalar sonucunda tespit edilebileceği, Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesi eyleminin planlı olup olmadığının bu sorgulamalar sonucu anlaşılabileceği, olayla ilgili olarak \"yerli işbirlikçi\" bulunduğuna dair Suudi Arabistan Krallığı makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir.

Gelinen aşama itibariyle gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir

Bu itibarla Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda eylemin vahametine ilişkin aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında zorunluluk bulunmaktadır.

1-Maktul Cemal Kaşıkçı 02/10/2018 tarihinde evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu\'nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür.

2- Maktul Cemal Kaşıkçı\'nın cesedi boğularak öldürülmesini müteakip yine önceden planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir.

Sonuç olarak maktul Cemal Kaşıkçı\'nın uzunca bir süre geçmesine rağmen Başkonsolosluk binasından çıkış yapmadığı bir yakını tarafından adli mercilere bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla ve derinliğiyle devam etmektedir\"