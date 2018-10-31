Başsavcılık: Kaşıkçı boğularak öldürüldü, cesedi parçalanarak yok edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin ise parçalanarak yok edildiği açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Kaşıkçı, başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldü. Cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyetin, Kaşıkçı cinayeti çerçevesinde Suudi Arabistan'a davet edildiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

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