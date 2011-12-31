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Başsavcılık, insansız hava aracının görüntülerini istedi ŞIRNAK (A.A)

31 Aralık 2011 19:00

-Başsavcılık, insansız hava aracının görüntülerini istedi ŞIRNAK (A.A) - 31.12.2011 - Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak sınırındaki olaya ilişkin Genelkurmay Başkanlığından insansız hava aracının (İHA) görüntülerini istedi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Irak'ın Uludere sınırına yakın kesiminde meydana gelen ve 35 kişinin öldüğü olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında savcılık, Genelkurmay Başkanlığından bölgede görev yapan insansız hava aracının görüntülerini talep etti. Bu arada savcılığın, bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerde olay anını anlatan vatandaşların ''tanık'' sıfatıyla ifadesine başvuracağı kaydedildi. Öte yandan Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının da olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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