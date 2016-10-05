Başsavcılık: Ensar, KAİMDER ve sorumlu kamu görevlileri için kovuşturmaya yer yok!

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı Ensar Vakfı ve KAİMDER öğrenci yurtlarında yaşanan cinsel istismar suçunda, Ensar Vakfı, KAİMDER, Karaman Valisi Murat Koca ve İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu için "kovuşturmaya yer olmadığı"na hükmetti.

Başsavcılık, Vali Murat Koca ve İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu için de dava açılmasına gerek olmadığına hükmetti. Vali Murat Koca’nın dosyası yasa gereği soruşturma yetkisi olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Gazeteport'ta yer alan habere göre Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı ailelerin ifadelerine dayanarak Vali, İl Milli Eğitim Müdürü, Ensar Vakfı ve KAİMDER için kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi ancak bir aile şikayetçi olduğu belirtiliyor.

Şikayetçi aile, Ensar Vakfı, KAİMDER yöneticileri, Vali Murat Koca, Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu’nin istismarın yaşanmasında ihmali olduğunu ve bu yüzden dava açılmasını istedi. Ancak savcılık bunun yerine diğer ailelelerin ifadelerini dikkate aldı. Ailelerin birbirinin aynısı ifadelerinde, Ensar Vakfı ve KAİMDER ile birlikte Vali ve Milli Eğitim Müdüründen de şikayetçi olmadığını söyledikleri görüldü.

KAİMDER, Ensar Vakfı, kamu görevlileri ”görevi kötüye kullanmak, çocuğun nitelikli istismarı suçunu bildirmeme, vakıflar kanununa aykırılık, dernekler kanununa aykırılık, Türk Medeni Kanununa aykırılık” suçlarından aklandı.