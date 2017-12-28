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Başsavcılık: Çocuk bekleme salonundaki darp görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

ADANA, (DHA)- ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'nun yaptığı suç duyurusunun ardından adliyedeki çocuk bekleme salonunda çocukların dövülmesi ile ilgili yayınlanan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı

28 Aralık 2017 15:12

ADANA, (DHA)- ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu\'nun yaptığı suç duyurusunun ardından adliyedeki çocuk bekleme salonunda çocukların dövülmesi ile ilgili yayınlanan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Savcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne ilgili internet sitesindeki görüntü kayıtlarının alınması, olaya ilişkin adliyede yer alan güvenlik kamera görüntülerinin tespit edilmesi, mağdur çocukların genel beden muayenesi yapılarak Adli Tıp Kurumu’ndan rapor aldırılması şeklinde talimat verilmiştir. Ayrıca şiddet gördüğü iddia edilen çocukların Adana Adliyesi Adli Görüşme Odası’nda mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınması, çocukları darp ettiği öne sürülen şüpheliler ile olay sırasında odada bulunan tanık çocukların beyanlarının tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulması istenmiştir.\"

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