Başsavcılık Baykal kaseti için 'örgüt işi' dedi

T24 - Deniz Baykal'ı CHP Genel Başkanlığı koltuğundan eden kaset skandalında soruşturmanın özel yetkili savcılar tarafından yürütüldüğü ortaya çıktı. Başsavcılığın, soruşturma dosyasını inceledikten sonra “Suçun yasadışı örgüt tarafından işlendiği” iddia edildi.



CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ı koltuğundan eden Mayıs 2010 tarihindeki kaset olayının soruşturmasının da “özel yetkili” savcılara devredildiği ortaya çıktı. Habertürk Gazetesi'nden Cemal Doğan'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 2 yıldır soruşturmayı sürdüren Bilişim Suçları Savcısı Bülent Yücetürk’ten dosyayı alarak 19 Eylül 2011 tarihinde TCK’nın 250. Maddesi kapsamında örgütlü suçlara bakmakla görevli Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

‘CHP’yi dizayn etmek istedi'



Başsavcılığın, soruşturma dosyasını inceledikten sonra “Suçun yasadışı örgüt tarafından işlendiği” kanaatiyle bu kararı verdiği öğrenildi. Başlangıçta olayı Baykal’ın “özel hayatın gizliliği ve hakaret” şikayeti kapsamında değerlendiren ve bu yönde soruşturan Başsavcılığın dosyayı gönderirken “Bu olay, CHP’nin yeniden dizayn edilmesi amacıyla yapılmış, arkasında yasa- dışı örgüt olması muhtemel bir operasyondur” değerlendirmesi yaptığı belirtildi. Başsavcılığın “Arkasında örgüt var” diyerek gönderdiği soruşturma dosyasının Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin tarafından yürütüldüğü öğrenildi.





