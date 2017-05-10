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Başsavcılık: Araç sürücüsü, frenin tutmadığını iddia etti!

Silopi'de polis panzeri iki çocuğu uykusunda ezerek öldürmüştü...

10 Mayıs 2017 01:36

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak’ın Silopi ilçesinde iki çocuğu uykusunda ezerek öldüren panzeri süren polisle ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık, “Bu kazada şüpheli araç sürücüsü, kazada, aracın freninin tutmadığını iddia etti” açıklamasında bulundu.

dihaber’de yer alan habere göre, Şırnak’ın Silopi ilçesinde panzerin evlerine girmesi sonucu Muhammet (7) ve kardeşi Furkan Yıldırım’ın (6) yaşamını yitirmesi ve olay hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

"Alkole rastlanmadı"

Olayın meydana geldiği andan itibaren adli makamların hızlı şekilde soruşturma işlemlerine başladığını ileri süren savcılık, açıklamasında, “Şüpheli polis memurundan alınan kan örneğinde alkole rastlanmadığı tespit edilirken, ilk bilgilere göre aracın fren mekanizmasında bir arızadan dolayı kazanın meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor" ifadeleri kullanıldı.

"Şüpheli polis memurundan alınan kan örneğinde alkole rastlanmadığı tespit edilirken, ilk bilgilere göre aracın fren mekanizmasında bir arızadan dolayı kazanın meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor" ifadesine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"23 Eylül 2014 tarihinde aynı vatandaşın evine sivil bir aracın çarpmış, 2014 tarihli söz konusu kazada herhangi bir şikayet olmadığı, soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandığı görülmüştür.

"Bu kazada şüpheli araç sürücüsü, kazada, aracın freninin tutmadığını iddia etti. Polis memuru tutuklanmış olup, kazanın oluş nedeni ve kişilere atfedilebilecek kusurun tespiti açısından teknik bilirkişi heyetinin hızlı bir şekilde oluşturulacağı ve soruşturmanın titizlikle takip edileceği kamuoyuna önemle duyurulur."

Soylu: Tutukladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Yıldırım kardeşlerin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Muhammet ve Furkan'ın bizi cennette karşılayacağına inanıyoruz. Olayın hemen akabinde soruşturmalar başladı ve devam ediyor. Başsavcılığımız da hemen olayla ilgili gerekli tahkikatı yaptı. Biz de Silopi'ye bu acılı ailemizi ziyarete geldik. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Polis memurlarımızdan bir tanesi tutuklandı, diğeri ile ilgili işlemler de sürüyor” diye konuştu.

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