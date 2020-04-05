Başsavcılık, akademisyen Ceren Damar’ın öldürülmesi davasında karara itiraz etti: Bu ceza az

Akademisyen Ceren Damar Şenel davasında mahkemenin verdiği karara itiraz eden başsavcılık, sanık Hasan İsmail Hikmet'e ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek’ kasten öldürme maddesinden de ceza verilmesi gerektiğini savundu.

Hürriyet'ten Mesut Benli'nin haberine göre, Hikmet’e ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kararı itiraz ederek istinafa taşıyan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazında şu ifadeler kullanıldı:



“Sanığın ilk olarak tabanca kullanması sonrasında da maktuleyi 17 kez bıçaklayarak öldürmesi nazara alındığında, sanığın eylemleri sebebiyle ‘yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle’ kasten öldürme suçunun nitelikli halinin yanında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek’ kasten öldürme nitelikli halinden de hüküm kurulması gerektiği değerlendirilmekle, usul ve esas yönünden yasaya aykırı bulunduğunda kararın istinafen kaldırılması arz olunur.”

Ne olmuştu?

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çeken öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019’da öldürüldü.