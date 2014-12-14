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Başsavcılık açıkladı: Fethullah Gülen gözaltı listesinde mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Orhan Kapıcı gözaltına alınacak kişi sayısının 31 olduğunu açıkladı

14 Aralık 2014 17:26

Bu sabah başlayan operasyonun başındaki isim olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Orhan Kapıcı, Hürriyet Dünyası’na kısa bir açıklama yaptı. Başsavcı Vekili Kapıcı gözaltına alınacak kişi sayısının 31 olduğunu açıkladı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Başsavcı Vekili Kapıcı, konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptıklarını ifade ederek haklarında gözaltı kararı verilen kişi sayısının 31 olduğunu söyledi. Kapıcı, hakkında gözaltı kararı bulunduğu iddia edilen Fetullah Gülen’in listede olup olmadığına yönelik soruya ise “Şu  anda o konuda bir şey söyleyemem” dedi.

Başsavcı Vekili Kapıcı, gözaltına alınan Ekrem Dumanlı'nın, avukatı aracılığı ile 12 Aralık'ta yaptığı, hakkında herhangi bir soruşturma olup-olmadığına ilişkin başvuruya ilişkin verilen resmi yanıta ile ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.

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