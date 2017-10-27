Başsavcılığın cezasına 'az' diye itiraz ettiği sanık beraat etti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- SAMSUN Bölge Adliye Mahkemesi\'ne bağlı 2\'nci Ceza Dairesi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanığa verilen cezayı az bulan Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın itirazını inceleyerek karara bağladı. Ceza Dairesi, hapis cezasına çarptırılan Kimse Yok Mu Derneği\'nin Çorum Şube Başkanı Mustafa A.\'nın, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütle bağını kopardığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

15 Temmuz\'daki darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Kimse Yok Mu Derneği\'nin Çorum Şube Başkanı Mustafa A. hakkında, \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan Çorum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Hakim karşısına çıkan sanık Mustafa A, \'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek\' suçundan 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa A. hakkında yerel mahkemenin verdiği karara, \'ceza miktarının az olduğu ve sanığın örgüt üyeliğinden ceza alması gerektiği\' gerekçesiyle itiraz etti. Başsavcılık; Sanık Mustafa A.\'nın, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği\'nin Çorum Şubesi\'nin uzun süre başkanlığını yaptığı, 17-25 Aralık sürecinden sonra 10 Nisan 2016\'daki genel kuruluna katıldığı, yapılan teknik ve fiziki takipte örgüt üyeleriyle birlikte görüntülendiği ve Bank Asya\'nın müşterisi olduğunun delillerle sabit olduğu gerekçesiyle kararı Samsun Bölge Adliyesi Mahkemesi\'ne taşıdı.

İtirazı görüşen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2\'nci Ceza Dairesi, sanık Musta A.\'nın, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütle bağını kopardığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.