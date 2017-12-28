Başsavcılığın açıklaması sonrası 17 ByLock tahliyesi

Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği, güncellenen Bylock listesinden adı çıkartılan 11'i eski polis 17 kişinin tahliyesine karar verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası, 'FETÖ'nün kripto haberleşme programı olduğu belirtilen "Bylock"u kullandığı iddiasıyla on binlerce kişi tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, binlerce kişinin Bylock programına birtakım uygulamalar aracılığıyla yönlendirildiğini açıklamış, bu kişiler hakkında tahliye talep edeceğini bildirmişti.

Bu kapsamda 11 bin 480 kişilik listede ismi yer alan ve tutuklu bulunan Ankara'daki şüpheliler savcılıklar tarafından incelendi. NTV'de yer alan habere göre; güncellenen ByLock listesinden adı çıkartılan ve hakkında 'FETÖ'ye yönelik başkaca bir delil bulunmayan 11'i eski polis 17 kişinin tahliyesi talep edildi. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine eski polisler Mustafa A., Fatih A., İbrahim A., Murat T., Erhan A., Ayhan Ç., Birol T., Rasim G., Kenan K., Selçuk T., Coşkun B. ile diğer 7 kişinin tahliyesine karar verdi.