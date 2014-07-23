Başsavcıdan 'Selam Tevhid' savcısına: Kimseyle polemiğe giremem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın kod isimle dinlendiği” açıklamasına ilgili savcıdan gelen “İspat etsinler” karşılığına yanıt verdi. Salihoğlu, “Ben kimse ile polemiğe giremem. Bu çocuk oyuncağı değil” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında onlarca polisin gözaltına alındığı operasyona ilişkin dün bir basın açıklaması yayınladı. Salihoğlu, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bakanların diğer ülke yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerin kaydedildiği ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın kod isimle dinlendiğini” ifade etti. Başsavcı Salihoğlu’nun açıklamasının ardından Selam Tevhid örgütü hakkındaki soruşturmayı yürüten savcısı Adnan Çimen, Twitter hesabından iddialara ilişkin “Dosyayı yürüttüğüm yaklaşık 5 aylık sürede Sayın Başbakan’ı, bakanları ya da MİT Müsteşarı’nı dinlediğimi ispat etsinler derhal istifaya hazırım” dedi.

T24, Savcı Çimen’in açıklamalarını Hadi Salihoğlu’na sordu. Çimen’in “İspat etsinler istifa ederim” çıkışına Salihoğlu şöyle karşılık verdi: “Şimdi ben kimse ile polemiğe giremem. Bu çocuk oyuncağı değil. Yok öyle iddia edenler gibi. Ben bu konularda herhangi bir yorum yapmayacağım.”

Salihoğlu, “Söz konusu iddiayı siz gündeme getirdiniz, Başbakan’ı dinlemeye ilişkin bir karar var mı” sorusunu, “Biz iddia-ispat yapmıyoruz. Biz bir açıklama yapmışızdır. Herhangi bir şey söylemeyeceğim, bu konuda açıklama yapmayacağım” ifadeleriyle yanıtladı.