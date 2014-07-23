T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başsavcıdan 'Selam Tevhid' savcısına: Kimseyle polemiğe giremem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Adnan Çimen'in yaptığı çıkışa yanıt verdi

23 Temmuz 2014 20:05

Arzu Yıldız

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın kod isimle dinlendiği” açıklamasına ilgili savcıdan gelen “İspat etsinler” karşılığına yanıt verdi. Salihoğlu, “Ben kimse ile polemiğe giremem. Bu çocuk oyuncağı değil” dedi.  

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında onlarca polisin gözaltına alındığı operasyona ilişkin dün bir basın açıklaması yayınladı. Salihoğlu, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bakanların diğer ülke yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerin kaydedildiği ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın kod isimle dinlendiğini” ifade etti. Başsavcı Salihoğlu’nun açıklamasının ardından Selam Tevhid örgütü hakkındaki soruşturmayı yürüten savcısı Adnan Çimen, Twitter hesabından iddialara ilişkin “Dosyayı yürüttüğüm yaklaşık 5 aylık sürede Sayın Başbakan’ı, bakanları ya da MİT Müsteşarı’nı dinlediğimi ispat etsinler derhal istifaya hazırım” dedi.

T24, Savcı Çimen’in açıklamalarını Hadi Salihoğlu’na sordu. Çimen’in “İspat etsinler istifa ederim” çıkışına Salihoğlu şöyle karşılık verdi: “Şimdi ben kimse ile polemiğe giremem. Bu çocuk oyuncağı değil. Yok öyle iddia edenler gibi. Ben bu konularda herhangi bir yorum yapmayacağım.”

Salihoğlu, “Söz konusu iddiayı siz gündeme getirdiniz, Başbakan’ı dinlemeye ilişkin bir karar var mı” sorusunu, “Biz iddia-ispat yapmıyoruz. Biz bir açıklama yapmışızdır. Herhangi bir şey söylemeyeceğim, bu konuda açıklama yapmayacağım” ifadeleriyle yanıtladı.

 

ETİKETLER

Hadi salihoğlutwitteradnan çimenmithakan fidan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24