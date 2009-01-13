T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başsavcı’dan HSYK’ya Ergenekon brifingi

Ankara’ya giden İstanbul Başsavcısı Engin, HSYK üyelerine Ergenekon soruşturmasıyla ilgili bilgi verdi

13 Ocak 2009 02:00

Ankara’ya giden İstanbul Başsavcısı Engin, HSYK üyelerine Ergenekon soruşturmasıyla ilgili bilgi verdi

Ergenekon soruşturmasına yönelik kritik gelişmelerin yaşandığı haftanın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin ile Ergenekon soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz’ün bağlı bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı, Ankara’ya gelerek Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) üyeleriyle görüştü. Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun Ergenekon soruşturmasıyla  ilgili olarak etkin rol oynamasını istediği kurulun, bugün yapacağı toplantıda Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’e görüşlerini ve kendilerine yansıyan rahatsızlıkları aktarması bekleniyor.

Önce bakanla görüştüler

Engin ve Çolakkadı, dün sabah Şahin’le görüştü. Görüşmenin ardından Şahin, Ergenekon soruşturmasının gündeme gelip gelmediği konusunda, “Defalarca açıkladım, yargı süreçlerine karışmam. Bağımsız yargı organlarımızın yapacağı iştir. Bu konulara ne ben, ne bir başkası müdahil olamaz” diye konuştu.
Engin ve Çolakkadı, Şahin’le yaptıkları toplantının ardından HSYK’ya gitti. HSYK üyeleri, 3 saat süren toplantıda, başta telefon dinlemeleriyle ilgili kaygılar olmak üzere, Ergenekon soruşturması kapsamında gündeme gelen hukuka aykırılık iddialarını sıraladı. Soruları yanıtlayan Engin ve Çolakkadı da Ergenekon soruşturmasıyla ilgili bilgi verdi.
Engin, toplantının ardından, “Adalet Bakanlığı’ndaki rutin işler için geldik. Sürekli geliyoruz. Mutat adetimizdir. Ankara’ya gelince, HSYK üyelerimize de nezaket ziyaretinde bulunuruz. Ziyarette gündem hakkında kısa bilgiler arz ettik” dedi. Engin, Öz hakkında soruşturma bulunup bulunmadığı konusunda ise “Hayır. Bunun haricinde başka bir bilgi söz konusu değil” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24