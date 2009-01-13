Başsavcı’dan HSYK’ya Ergenekon brifingi

Ankara’ya giden İstanbul Başsavcısı Engin, HSYK üyelerine Ergenekon soruşturmasıyla ilgili bilgi verdi
Ergenekon
soruşturmasına yönelik kritik gelişmelerin yaşandığı haftanın ardından,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin ile Ergenekon
soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz’ün bağlı bulunduğu İstanbul
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı, Ankara’ya gelerek Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) üyeleriyle görüştü. Yargıtay
Başkanlar Kurulu’nun Ergenekon soruşturmasıyla ilgili olarak etkin rol
oynamasını istediği kurulun, bugün yapacağı toplantıda Adalet Bakanı
Mehmet Ali Şahin’e görüşlerini ve kendilerine yansıyan rahatsızlıkları
aktarması bekleniyor.
Önce bakanla görüştüler
Engin ve Çolakkadı, dün sabah Şahin’le görüştü. Görüşmenin ardından
Şahin, Ergenekon soruşturmasının gündeme gelip gelmediği konusunda,
“Defalarca açıkladım, yargı süreçlerine karışmam. Bağımsız yargı
organlarımızın yapacağı iştir. Bu konulara ne ben, ne bir başkası
müdahil olamaz” diye konuştu.
Engin ve Çolakkadı, Şahin’le yaptıkları toplantının ardından HSYK’ya
gitti. HSYK üyeleri, 3 saat süren toplantıda, başta telefon
dinlemeleriyle ilgili kaygılar olmak üzere, Ergenekon soruşturması
kapsamında gündeme gelen hukuka aykırılık iddialarını sıraladı.
Soruları yanıtlayan Engin ve Çolakkadı da Ergenekon soruşturmasıyla
ilgili bilgi verdi.
Engin, toplantının ardından, “Adalet Bakanlığı’ndaki rutin işler için
geldik. Sürekli geliyoruz. Mutat adetimizdir. Ankara’ya gelince, HSYK
üyelerimize de nezaket ziyaretinde bulunuruz. Ziyarette gündem hakkında
kısa bilgiler arz ettik” dedi. Engin, Öz hakkında soruşturma bulunup
bulunmadığı konusunda ise “Hayır. Bunun haricinde başka bir bilgi söz
konusu değil” diye konuştu.