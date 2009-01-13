Başsavcı’dan HSYK’ya Ergenekon brifingi

Ankara’ya giden İstanbul Başsavcısı Engin, HSYK üyelerine Ergenekon soruşturmasıyla ilgili bilgi verdi



Ergenekon soruşturmasına yönelik kritik gelişmelerin yaşandığı haftanın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin ile Ergenekon soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz’ün bağlı bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı, Ankara’ya gelerek Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) üyeleriyle görüştü. Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun Ergenekon soruşturmasıyla ilgili olarak etkin rol oynamasını istediği kurulun, bugün yapacağı toplantıda Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’e görüşlerini ve kendilerine yansıyan rahatsızlıkları aktarması bekleniyor.



Önce bakanla görüştüler



Engin ve Çolakkadı, dün sabah Şahin’le görüştü. Görüşmenin ardından Şahin, Ergenekon soruşturmasının gündeme gelip gelmediği konusunda, “Defalarca açıkladım, yargı süreçlerine karışmam. Bağımsız yargı organlarımızın yapacağı iştir. Bu konulara ne ben, ne bir başkası müdahil olamaz” diye konuştu.

Engin ve Çolakkadı, Şahin’le yaptıkları toplantının ardından HSYK’ya gitti. HSYK üyeleri, 3 saat süren toplantıda, başta telefon dinlemeleriyle ilgili kaygılar olmak üzere, Ergenekon soruşturması kapsamında gündeme gelen hukuka aykırılık iddialarını sıraladı. Soruları yanıtlayan Engin ve Çolakkadı da Ergenekon soruşturmasıyla ilgili bilgi verdi.

Engin, toplantının ardından, “Adalet Bakanlığı’ndaki rutin işler için geldik. Sürekli geliyoruz. Mutat adetimizdir. Ankara’ya gelince, HSYK üyelerimize de nezaket ziyaretinde bulunuruz. Ziyarette gündem hakkında kısa bilgiler arz ettik” dedi. Engin, Öz hakkında soruşturma bulunup bulunmadığı konusunda ise “Hayır. Bunun haricinde başka bir bilgi söz konusu değil” diye konuştu.