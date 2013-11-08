Başsavcı suikastine 6 gözaltı

Tunceli'de Ovacık ilçesi Başsavcısı Murat Uzun'un geçen yıl şehit edilmesiyle ilgili soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.

Başsavcı Murat Uzun'un öldürülmesiyle ilgisi olduğu ve yardım yataklık yaptıkları iddia edilen 4 kişi Ovacık ilçesinde, 1 kişi ise İstanbul'da yakalandı.

Malatya Özel Yetkili Savcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyona Terörle Mücadele ve Özel Harekat Timleri katıldı.

6 kişinin sorgusu Malatya'da yapılacak. Gözaltı sayısının artması bekleniyor.

Tunceli Ovacık'ta saldırıya uğrayan Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.