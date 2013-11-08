T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başsavcı suikastine 6 gözaltı

Bir yıl önce öldürülen Başsavcı Murat Uzun soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı

08 Kasım 2013 11:44

Tunceli'de Ovacık ilçesi Başsavcısı Murat Uzun'un geçen yıl şehit edilmesiyle ilgili soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.

Başsavcı Murat Uzun'un öldürülmesiyle ilgisi olduğu ve yardım yataklık yaptıkları iddia edilen 4 kişi Ovacık ilçesinde, 1 kişi ise İstanbul'da yakalandı.

Malatya Özel Yetkili Savcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyona Terörle Mücadele ve Özel Harekat Timleri katıldı.

6 kişinin sorgusu Malatya'da yapılacak. Gözaltı sayısının artması bekleniyor.

Tunceli Ovacık'ta saldırıya uğrayan Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

 

ETİKETLER

ovacıktuncelisavcıgözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24