Başsavcı Salihoğlu: 60 yaşındayım, çağırdıkları zaman savaşmaya hazırız

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kimse Türk milletini korkutacağını zannetmesin. Şahsen ben 60 yaşındayım. Her dakika çağırdıkları zaman savaşmaya hazırız. Büyük Türk milleti her zaman sağolsun" dedi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda hakim ve savcılar, şehitler için saygı duruşunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kimse Türk milletini korkutacağını zannetmesin. Şahsen ben 60 yaşındayım. Her dakika çağırdıkları zaman savaşmaya hazırız. Büyük Türk milleti her zaman sağolsun" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ümit Türk ve Özden Atik'in haberine göre, adliyenin atrium alanında saat 12. 00’da toplanan hakim ve savcılar ile adliye personeli, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşıokudu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Memleketimizdeki nice vatan evladı aslanlarımız, komutanlarımız vatan uğruna kahpece tuzaklara uğramakta ve şehit olmaktadır. Biz de şehit ve gazi olan arkadaşlarımıza İstanbul Adliyesi olarak saygımızı ve onların heran yanlarında olduğumuzu belirtmek için böyle bir toplantı düzenledik. İstiklal Marşımızla da bu toplantıyı taçlandırdık" diye konuştu.

Ülkenin kolay elde edilmediğine vurgu yapan Salihoğlu şunları söyledi: "Atalarımız, dedelerimiz kan vererek elde etti. Bir tek çakıl taşı dahi verilmeyecek. Hainlik yapanlar da yaptıkları hainliğin ve akıttıkları kanda boğulacak. Ben tekrar aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çok kıymetli ailelerine sabırlar diliyorum. Ama kimse Türk milletini korkutacağını zannetmesin. Şahsen ben 60 yaşındayım. Her dakika çağırdıkları zaman savaşmaya hazırız. Büyük Türk milleti her zaman sağolsun."