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Başsavcı Mustafa Alper'in ölümüne neden olan şoföre 12 yıl hapis cezası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin öldüğü kazayla ilgili davada tutuklu yargılanan kamyon şoförü Uğur Tufan, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

07 Kasım 2017 15:17

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli\'nin öldüğü kazayla ilgili davada tutuklu yargılanan kamyon şoförü Uğur Tufan, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz olan diğer 3 sanık ise beraat etti.
Geçen 10 Mayıs\'ta meydana gelen trafik kazasında, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper\'in (48) içinde bulunduğu, makam şoförü Muzaffer Akşehirli yönetimindeki 20 AB 548 plakalı otomobil, Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na giderken, Uğur Tufan (53) yönetimindeki 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada Başsavcı Mustafa Alper ile makam şoförü Muzaffer Akşehirli öldü, koruma polisi Ramazan Uğur ise yaralandı.
Kazanın ardından Denizli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen hazırlık soruşturması tamamlandı, kamyon şoförü Uğur Tufan ve kamyonun sahibi Zeki Akyol ile şantiye şefi İbrahim Yağız ile şirketin şantiyelerinin sorumlusu Ali Ünlüer hakkında \'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep\' olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Denizli 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın sonunda mahkeme heyeti tutuklu sanık Uğur Tufan\'ı 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. Tutuksuz yargılanan diğer 3 sanığın ise beraatlerine karar verildi.

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