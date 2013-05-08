Başsavcı Kuriş, 'Oslo soruşturması' nedeniyle mi Antalya'ya atandı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş’in tenzili rütbe ile Antalya Başsavcılığı’na atanmasının perde arkasında Başbakan Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında Ankara’da yürütülen gizli bir “Oslo soruşturması”nın neden olduğu iddia edildi.

PKK ile MİT’in Oslo’da yaptığı görüşmelere ilişkin soruşturmanın İstanbul’dan bağımsız olarak yürütüldüğü öğrenildi. Bu soruşturma, yeni kurulan TMK’nin başına başsavcıvekili Murat Esen’in atanmasıyla ortaya çıktı. Esen, hemen soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'teki haberine göre, HSYK, 30 Mayıs günü 1923 hâkim ve savcıyı kapsayan bir kararname yayımlamıştı. Kararnamede, en dikkat çeken atama, 2010’da Ankara Başsavcılığı’na getirilen İbrahim Ethem Kuriş’in sürpriz bir şekilde Antalya Başsavcılığı’na atanması olmuştu. Bu tenzili rütbe olarak yorumlanmış, ancak atamanın gerekçesi anlaşılamamıştı. Hatta Başsavcı Kuriş, HSYK’ye 10 kişilik bir liste vererek, bu savcıların yerlerinin değiştirilmesini istemişti. Kurul ise beklenmedik şekilde listeyi değil, Kuriş’in yerini değiştirmişti.

Ankara’da yürütülen gizli Oslo soruşturmasının varlığı da Murat Esen’in gelişiyle ortaya çıktı. Esen, geçen yaz sonu dosyaları devralırken, bir soruşturma dosyasının eksik olduğunu fark etti.

Bunun üzerine yapılan araştırmalarda Hüseyin Görüşen’in makamında bulunan özel kasada Oslo soruşturmasının dosyası çıktı. Dosyada Başbakan Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın isimleri “şüpheli” olarak yer aldı.

Murat Esen, göreve gelir gelmez soruşturmanın Erdoğan ve Atalay’la ilgili bölümüne takipsizlik kararı verdi. Başsavcıvekili Esen, Hakan Fidan’la ilgili olan bölümü ise yetkisizlik kararı ile İstanbul’a gönderdi. İstanbul da bununla birlikte tüm Oslo soruşturmasına geçen ay takipsizlik kararı vermişti. Bu gizli soruşturmadan Hüseyin Görüşen’in yanı sıra başsavcı Kuriş ile vekilleri Şadan Sakınan ve Nuri Yiğit’in de bilgileri olduğu ileri sürüldü. Bazı kaynaklar ise Kuriş’in haberinin olmadığını iddia etti. “Başbakan’a operasyon” olarak yorumlanan bu gizli Oslo soruşturması nedeniyle Başsavcı Kuriş’in gözden düştüğü konuşuluyor. Kuriş’in bu nedenle Ankara’dan alınıp, Antalya’ya atandığı dile getirildi. Kuriş’in görev yaptığı dönemde MİT Müsteşar Yardımcısı Muhammed Dervişoğlu hakkında haksız mal varlığı davası açılmıştı. Bu davanın da atamada etkili olan diğer neden olduğu konuşuluyor. Yeni başsavcı Fethi Şimşek’in göreve başlamasından sonra bazı başsavcıvekillerinin de pasif göreve getirileceği konuşuluyor.

Demir’i korumalar yaktı

Öte yandan Ankara’da Memur Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli savcı Murat Demir de Konya’ya tenzili rütbe ile atanmıştı. Demir, Başbakanlık’ta yaşanan koruma kavgasına ilişkin soruşturmayı yürütüyordu. Başsavcı Kuriş, olaya ilişkin görevi kötüye kullanma iddiasıyla Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanı Ramazan Bal’ın arasında bulunduğu 5 koruma hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istemişti. Kuriş’in yanı sıra Demir’in görevden alınma nedeninin bu soruşturma olduğu savlanıyor.