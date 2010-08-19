-BAŞSAVCI ENGİN: ÖNERİDE BULUNMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Merkez Komutanlığını telefonla arayarak ''Andıç Soruşturması'' sebebiyle ifadeye çağırılan kişilerin rapor almalarını istediği şeklinde bir öneride bulunmasının kesinlikle söz konusu olamayacağını söyledi. Engin yaptığı açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan ''İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in, Merkez Komutanlığını telefonla arayarak 'Andıç Soruşturması' sebebiyle ifadeye çağrılan kişilerin rapor almalarını istediği veya önerdiğine'' dair haberlerin doğru olmadığını belirtti. Aykut Cengiz Engin, şunları kaydetti: ''Bizim, Merkez Komutanlığını arayarak bu veya benzeri şekilde bir öneride bulunmamız kesinlikle söz konusu olamaz. Olay, İstanbul Başsavcılığının iş bölümü ve çalışma talimatları ile Adalet Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda bazı kamu görevlileri hakkında yapılan soruşturmalarda Başsavcı Vekilinin de görevli olmasından ibarettir.''