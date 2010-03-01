Başsavcı Engin: Gereği yapılacak

T24 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, ''Balyoz Harekât Planı'' soruşturması kapsamında, Başsavcı vekillerinin ''uygun görüşü'' olmadan işlem yapılmaması konusundaki yazısının ''basına sızdırılmasına'' ilişkin, kanuni gereğin yapıldığını bildirdi.



Başsavcı Engin, İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrıldığı sırada basın mensuplarının bugün (1 Mart 2010) bazı gazetelerde yer alan haberleri hatırlatması üzerine, ''Zaten yazımız bazı basın yayın organlarına sızdırılmış. Orada her şey yazılıyor, ifade ediliyor'' dedi.



Aykut Cengiz Engin, şunları söyledi:



''Yorum yapılacak, söyleyecek pek bir şey yok. Zaten o yazıda da görüldüğü gibi, ifade edildiği gibi Başsavcı vekillerimiz bu soruşturmada koordinatör olarak görevliler. Hatta soruşturmanın bir bölümüne bizzat katılmak üzere de görevli bulunuyorlar. Hal böyle olunca başka bir yorum yapmaya gerek ve mahal yok. Ancak bu yazıları da basına sızdıranlar hakkında kanuni gereğine tevessül (başlamak) edilmiştir.''

