Başsavcı Engin 'Balyoz'u durdurdu

T24 - "Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale'de muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Daha öncesinde 14 ilde 95 kişi için çıkarılan gözaltı kararı ve bu çerçevede yürütülecek olan operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin tarafından durduruldu. Başsavcıvekili Turan Çolakkadı savcılar Bilal Bayraktar ve Mehmet Berk'i soruşturmadan aldı.





Savcılar Bilal Bayraktar ve Mehmet Berk'in soruşturmadan alınmasının sebebi ise başsavcının, "benim iznim olmadan gözaltı olmasın" talimatını yerine getirilmemesi olarak açıklandı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Murat Yöner ve Mehmet Ergül'ü Balyoz soruşturmasına atadı.





Başsavcı vekili Turan Çolakkadı da listede bulunan bazı kişilerin gözaltına alınmasını iptal etti. Çolakkadı, "görev değişikliği bizim yetkimizdedir" açıklamasında bulundu.





Bu arada, Başsavcı Vekili Turhan Çolakkadı'nın savcılar Bilal Bayraktar ve Mehmet Berk'i soruşturmadan aldığı da öğrenildi.





Gözaltına alınan aralarında emekli üç generalin de bulunduğu 16 kişinin sorgularına başlandı.





İstanbul:





Eski Haydarpaşa "GATA" Komutanı emekli Tümgeneral Tuncay Çakan ve eski MGK Genel Sekreteri Şükrü Sarıışık İstanbul'da gözaltına alındı.





İzmir:





Emekli Kurmay Albay S.Ö. gözaltına alındı. S.Ö İstanbul'a gönde rildi.





Çanakkale:





Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde inkılap ve tarih okutmanı olarak görev yapan emekli Tuğgeneral Mustafa Kemal Tutkun'un Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinde polis ve jandarma gözetiminde arama yapıldı.





Tutkun gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.





Ankara:





"Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında aranan emekli Albay Erdal A. Ankara Terörle Mücadele ekiplerince Çankaya'daki evinde gözaltına alındı. Emekli Albay Erdal A. evinde yapılan aramanın ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.





Aynı soruşturma kapsamında aranan emekli Albay Ali Tarık A'nın yurt dışında olduğu bildirilmişti.





Bu arada, operasyonların sürdürüldüğünü ifade eden yetkililer, gözaltı sayısının artabileceğini kaydetti.

