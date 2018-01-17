Başsavcı, dilekçesinde FETÖ'nün kara parasının nasıl aklandığını yazdı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 60 sanık arasında bulunan ‘itirafçı’ 4 iş adamı hakkında yeniden tutuklanmaları istemiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş tarafından mahkemeye verilen dilekçenin detayları ortaya çıktı. Dilekçede, örgütün, kara parasını bazı vakıf ve şirketler üzerinden nasıl akladığına ilişkin açıklamalara yer verildi.

Bursa eski Valisi Şahabettin Harput\'un da aralarında bulunduğu 17\'si tutuklu, 31\'i tutuksuz, 12\'si firari toplam 60 sanık hakkında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bursa 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın görüymesine geçen hafta devam edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş\'un, tutuksuz yargılanan \'itirafçı\' 4 iş adamının tekrar tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sunduğu dilekçe karara bağlandı, Başsavcı Uğurhan Kuş\'un talebi kabul edilmedi.

Başsavcı Uğurhan Kuş\'un mahkemeye sunduğu dilekçede, sanık iş adamlarının yeniden tutuklanması isteminin gerekçeleri de yer aldı. Başsavcı Kuş, dilekçesinde, örgütün para kasalarına ilişkin \'Orhan\' adlı gizli tanığın, \"Örgütün para kasaları M.K., F.K., A.F.E., T.B., A.Y., İ.S. ve E.K. firmaları adına hesap açtırarak, ihracat-ithalat yapmış gibi işlem gerçekleştirip, örgüt paralarını aklıyordu\" ifadelerine yer verdi.

Tutuksuz yargılanan iş adamı Ferudun K.\'nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildiği hatırlatılan tutuklama talebinde, Ferudun K.\'nin banka hesaplarının incelenmesiyle oluşturulan bilirkişi raporunun sonuçlarına da yer verildi. Dilekçede şunlar kaydedildi:

\"Bilirkişi raporuna göre Ferudun K.\'nin banka hesapları incelendiğinde, himmet çeklerinin, kara paranın, elden ve takastan tahsili yoluyla toplam 250 milyon 467 bin 248 lira olduğu görülmüştür. Ticari olmayan ve gerçek kişi mevduat hesabı üzerinden yüksek tutarda \'himmet\' adı altındaki bu kara paranın, Ferudun K.\'nin banka mevduat hesaplarında şirketleri üzerinden aklandığı, bu eylemlerle kara paraların da FETÖ/PDY\'nin talimatı ile bu örgütün sahibi olduğu firmalara ve üyesi olan kişilere aktarıldığı, diğer bir deyişle FETÖ/PDY\'nin finansmanında kullandığı tespit edilmiştir.\"

Başsavcı Kuş\'un dilekçesini karara bağlayan mahkeme heyeti, itirafçı 4 iş adamının tutuklanması istemini kabul etmedi. Mahkemenin bu kararına bu kez aynı mahkemenin savcısı itiraz ederek itirafçı 4 iş adamının tutuklanmasını istedi. Bursa 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin karara itirazı ya kendisinin değerlendireceği ya da bir üst mahkeme olan Bursa 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ne göndereceği belirtildi.