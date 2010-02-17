Başsavcı Cihaner'in tahliyesine ret

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Orgeneral Berk ifade için adliyeye gelecek mi?

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner tutukluluk halinin kaldırılması için Cihaner'in avukatları, mahkemeye ititrazda bulundu.Bugün HSYK, Başsavcı Şanal'ın yetkilerinin alınmasına karar verdi.Bu kararın ardından, Cihaner'in avukatları tutukluluğun kaldırılması için mahkemeye itiraz etti.Cihaner için yapılan itiraz reddedildi.Erzurum Özel Yetkili Başsavcı Osman Şanal'ın talimatıyla adliyedeki odası ve evinde arama yapılmasının ardından tutuklanmıştı.Başsavcısı Cihaner'in tutuklanmasının ardından, avukatı Hamit Sekman, müvekkilinin tutuklanmasına ilişkin itiraz dilekçesi Erzurum'daki 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunarak, ''Biz mahkemeye dilekçemizi sunduk. Mahkeme dilekçemizi sunduktan sonra serbest bırakabilir de bırakmayabilir de. Biz şansımızı deneyeceğiz'' diye konuşmuştu.Öte yandan, yetkileri elinden alınan Başsavcı Şanal, daha önce 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'i iki kez ifadeye çağırmıştı.Kararın ardından Orgeneral Berk'in adliyeye gelip gelmeyeceği merak ediliyor.Bu arada, HSYK'nın Şanal'la birlikte 3 savcıyı daha görevden alması, bu savcıların yerine kimlerin soruşturmalara bakacağı sorusunu da akıllara getirdi.