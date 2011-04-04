-BAŞSAVCI BASIN TOPLANTISIYLA VEDA ETTİ RİZE (A.A) - 04.04.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararnamesiyle Rize Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Konya'ya cumhuriyet savcısı olarak atanan İsmet Özkorul, soruşturma aşamasında olan bir konunun basına sızdırılmasından dolayı soruşturma başlatıldığını söyledi. Özkorul, makamında düzenlediği basın toplantısında, yazılı ve görsel basında Konya'ya savcı olarak yapılan atamasının tenzil-i rütbe olarak nitelendirildiğini ve bir süre önce yapılan zabıt katipliği sınavında yaşanan olaylarla irtibatlandırıldığını belirtti. Bu durumun şahsını ve mesleki kişiliğini üzdüğünü, aynı zamanda kamuoyu nezdinde yıpratılma ve onurunun çiğnenmesine neden olduğunu ifade eden Özkorul, ''Görevim süresince yapılan sınavlarda hiç kimseye ayrıcalık yapılmamıştır. Son sınavın uygulama aşamasında bazı adayların kağıtlarında benzerlik tespit edilmişti. Bunun üzerine komisyon olarak şaibe ve şüphe oluşan adaylar mülakat sınavına alınmamıştı. Bu kararda benim de imzam bulunuyordu'' dedi. Sınavda yaşanan bu durum nedeniyle adliyeye gönderilen adalet müfettişlerinin hukuken konunun incelemesini yaptıklarını anlatan Özkorul, şunları söyledi: ''Bu inceleme sırasında şahsıma, yakın korumama ve adliye müdürümüze karşı bilinçli bir şekilde iftira boyutlu çirkin dedikodularla karalamalar başlatılmıştır. Cumhuriyet başsavcısı unvanımın devam ettiği sürede susanlar, atamamın Konya'ya cumhuriyet savcısı olarak yapılmasının ardından soruşturmanın gizliliğini ihlal ederek basına bilgi vererek çirkin iftira ve karalama kampanyaları devam etmektedir. Öyle ki hastalığım nedeniyle aldığım istirahati bile basına 'Rize'yi terk etti' şeklinde aktarma cüretini göstermişlerdir. Sadece şahsıma karşı değil, ziyarete gelen bir belediye başkanına karşı da çirkin saldırılarda bulunulmuştur. İddiaların tamamı iftiradır, gerçeklikten uzaktır. Bu iftiraları yapanlar ve gizli soruşturma sürecini basına sızdıranlar hakkında gerekli yasal işlemlerin hepsi yapılacaktır. Bu kişilerin maddi ve manevi tazminata mahkum olacağına inanıyorum.'' Soruşturma aşamasında olan bir konunun basına sızdırılmasından dolayı soruşturma başlatıldığını bildiren Özkorul, zabıt katipliği sınavı hakkında açılan soruşturmanın da devam ettiğini kaydetti. Özkorul, Konya Cumhuriyet Savcılığı görevinin sicil, kıdem ve yaş itibariyle normal bir tayin olduğunu dile getirerek, ''Rize 2. bölge, Konya ise 1. bölgedir. Elbette ki başsavcı olarak devam etmek isterdim. Ama HSYK'nın beni başsavcılık görevine atadığında olduğu gibi başka bir göreve atamasını da normal karşılıyorum'' diye konuştu.