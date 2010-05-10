Başsavcı atanmayınca ‘Deniz Feneri’ durdu

T24 - Boyrazoğlu’nun Yargıtay’a seçildiğinden bu yana boş olan Başsavcılık görevine, HSYK ve Adalet Bakanlığı arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle kimse atanamıyor.



Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), başta Deniz Feneri soruşturması olmak üzere çok sayıda kritik soruşturmanın yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli tüm savcıların bağlı olduğu “başsavcılık” koltuğuna 18 Ocak’tan bu yana atama yapmadı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Başsavcı Hüseyin Boyrazoğlu’nun Yargıtay üyeliğine seçildiği günden bu yana vekâleten yürütülen başsavcılık görevi, HSYK’nın yargı kökenli seçilmiş üyeleri ile Adalet Bakanlığı arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle kurul gündemine bile gelemedi. HSYK’nın seçilmiş üyeleri, Adalet Bakanlığı’nın “Ankara Başsavcılığı”nı da içeren kararname taslağını, anayasa değişikliğinin yapılmasını beklediği için kurul gündemine getirmediğini iddia ediyor.





Vekâleten yönetiliyor



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı makamı, Başsavcı Boyrazoğlu’nun HSYK’nın 18 Ocak 2010 tarihli kararıyla Yargıtay’a üye seçilmesi üzerine boşaldı. Başsavcılık makamı, o tarihten bu yana vekâleten yürütülüyor. Halen atama yapılmayan başsavcılık makamına, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çavuşoğlu vekâlet ediyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda, halen devam eden pek çok önemli soruşturma bulunuyor. Almanya’daki Deniz Feneri e.V. Derneği’nin Türkiye bağlantılarının araştırıldığı “Deniz Feneri” soruşturması ile Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yönelik suikast iddialarına ilişkin Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’ndaki bazı subaylar hakkında başlatılan “Çukurambar” soruşturması başta olmak üzere, birçok siyasetçi ve bürokrat hakkındaki soruşturmalar başsavcılıkça yürütülüyor.



Kritik koltuğa bugüne kadar atama yapılamamasına “HSYK’nın yargı kökenli seçilmiş üyeleri ile Adalet Bakanlığı arasındaki görüş ayrılıkları” gerekçe gösteriliyor. Adalet Bakanlığı, Ankara Başsavcılığı’nı kapsayan bir kararname taslağını henüz HSYK’ya göndermedi. HSYK, söz konusu taslağın bir an önce gönderilmesi için bakanlığa yönelik yazı kaleme aldı. Buna karşılık çalışmaların sürdüğünü bildiren bakanlık, taslağı hâlâ hazırlamadı.





‘Bizi gözden çıkardılar’



HSYK’nın yargı kökenli üyeleri, bakanlığın “başsavcılık” koltuğuna, anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi ve HSYK’nın yapısının değişmesinin ardından atama yapmayı tasarladığını düşünüyor. HSYK ile Adalet Bakanlığı arasında yaşanan son tartışmaya da bu kararname kaynaklık etti.





