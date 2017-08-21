Başsavcı Alper'in öldüğü kazayla ilgili davada 2 tahliye

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli\'nin ölümüne neden olan kazayla ilgili açılan davada tutuklu yargılanan üç sanıktan, kamyonun sahibi ve şantiye şefinin tahliyesine karar verildi.

Geçen 10 Mayıs\'ta meydana gelen trafik kazasında; Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper\'in (48) içinde bulunduğu, makam şoförü Muzaffer Akşehirli yönetimindeki 20 AB 548 plakalı otomobil, Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na giderken, Uğur Tufan (53) yönetimindeki 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarptı. Kazada Başsavcı Mustafa Alper ile makam şoförü Muzaffer Akşehirli öldü, koruma polisi Ramazan Uğur ise yaralandı.

Kazanın ardından Denizli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen hazırlık soruşturması tamamlandı, kamyon şoförü Uğur Tufan ve kamyonun sahibi Zeki Akyol ile şantiye şefi İbrahim Yağız hakkında \'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep\' olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar kamyon şoförü Uğur Tufan, kamyon sahibi Zeki Akyol ve şantiye şefi İbrahim Yağız savunmalarını yaptı. Sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ederken; mahkeme heyeti, ilk duruşmanın sonunda kamyonun sahibi Zeki Akyol ile şantiye şefi İbrahim Yağız\'ın tahliyelerine, kamyon şoförü Uğur Tufan\'ın ise tutuklu yargılanmasının devamına karar verdi.

Mahkeme Kasım ayına ertelendi.



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